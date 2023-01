أفغانستان تكشف عن أول سيارة رياضية محلية الصنع بعد رحلة إنتاج استمرت 5 أعوام (شاهد)

نشر المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد تسجيلًا مصورًا يظهر سيارة رياضية “صممها أفغاني” تم تصنيعها محليًّا، مما أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق مجاهد على التسجيل المصور الذي نشره على صفحته بتويتر قائلا “رأينا السيارة التي صممها المهندس محمد رضا محمدي”.

بدوره قال المهندس الأفغاني محمد رضا محمدي، إن رحلة تصنيع وتجميع السيارة (Mada 9) استمرت 5 أعوام، مشيرًا إلى أن العمال لم يتقاضوا مرتبات طوال هذه المدة.

وأوضح أن كلفة عمليات التصنيع بلغت نحو 50 ألف دولار، متمنيًا تصنيع المزيد من السيارات وإنتاجها محليًّا.

ويأمل محمدي أن يعرض السيارة في معرض الدوحة هذا العام في قطر، وأن يتمكن في النهاية من وضع محرك كهربائي لها من صنع محلي كامل.

ووفقًا لصحيفة (التلغراف) البريطانية، فقد وُضع تحت هيكل السيارة المستوحى من سيارة “بوغاتي” الشهيرة، محرك من شركة تويوتا، تم تعديله وجعله هجينًا ليصرف لتر بنزين واحد فقط في كل 100 كيلومتر.

وبثت شركة (ENTOP) المصنعة للسيارة صورا ولقطات لمراحل تصنيع وإنتاج أول سيارة محلية.

وكان صانع محتوى يدعى إبراهيم، ويحمل الجنسية السعودية والأفغانية، قد زار معمل تصميم السيارة، مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وصور فيديو من المكان، عرض خلاله شرحًا مفصّلًا عن السيارة، ونشره عبر حساباته على منصات التواصل.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني، نداء محمد نديم “صممت السيارة في مركز الابتكار التابع لهيئة التعليم التقني والمهني لدعم الشباب المبتكرين”، لافتًا إلى أنّ “هناك مشاريع أخرى قيد الإنشاء”.

أما القيادي في حركة طالبان محمد سهيل شاهين فقال “يجب على جميع الشباب الأفغان المؤهلين الارتقاء إلى مستوى المناسبة للعب دورهم المبتكر في إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها”.

