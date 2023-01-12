أطفال حفاة وسط الوحل.. الجزيرة مباشر ترصد معاناة النازحين بمخيم “شحشبو” في إدلب (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر، صباح الخميس، مأساة جديدة من مخيمات النزوح السورية، حيث تكررت الاحتياجات نفسها والآمال المؤجلة مع كل شتاء بتوفير دفء وطعام وسقف يحميهم من زخات المطر.

انتقل مراسل الجزيرة مباشر في سوريا علاء الدين اليوسف إلى مخيم (شحشبو) في ريف إدلب على الحدود السورية التركية -وهو واحد من بين 1650 مخيمًا في الداخل السوري أغلبها عشوائية- ليرصد الأوضاع الإنسانية الصعبة فيه.

يتجول أطفال المخيم وسط الوحل ومياه الأمطار الراكدة بأحذية بلاستيكية بالكاد تغطي أصابعهم، فيما يتجول آخرون حفاة بين خيام بالية وممزقة أغلبها لا يتوفر على مدفأة.

بسبب الوحل وجد فريق الجزيرة مباشر صعوبة في الدخول إلى المخيم، ونقلت الكاميرا سوء الطرق التي تتحول إلى برك مائية مع كل تساقط للأمطار وتزداد سوءًا مع الثلوج.

كان تعبيد الطرقات أحد مطالب الأطفال الصغار في المخيم، حتى يتمكنوا من اللعب والذهاب إلى المدرسة دون الخوف من السقوط.

وقال مدير المخيم أبو سعيد للجزيرة مباشر، إنهم طالبوا السلطات لسنوات بتعبيد الطريق دون جدوى، كما طالب بتوفير مدفآت لـ337 أسرة تعيش في المخيم وتعاني كثيرًا بسبب البرد.