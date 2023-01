نزيل غاضب يقتحم فندقا في شنغهاي بسيارته بعد مشادة مع العاملين (فيديو)

اقتحم نزيل غاضب أحد فنادق مدينة شنغهاي الصينية بسيارته، بعد مشادة كلامية بينه وعدد من الموظفين إثر فقدان جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سيارة بيضاء اللون يحاول سائقها تحطيم مدخل فندق في شنغهاي قبل أن يتمكن من دخول البهو.

ولم تسجل أي إصابة نتيجة للحادث الذي أحدث فوضى في مدخل الفندق.

وتظهر المقاطع السائق وهو يدور داخل بهو الفندق قبل أن تتوقف السيارة عند اصطدامها خلال محاولة السائق الخروج من الفندق.

وتجمع بعض الحاضرين حول السيارة وحطموا زجاج نوافذها، فيما كان آخرون يحاولون إخراج السائق منها.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK

