لم يتمالك نفسه.. متصل يسأل باكيا عن وصية النبي لمن يشتد عليه الحال وضيق العيش (فيديو)

أجهش أحد مشاهدي برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر بالبكاء، ولم يتمالك نفسه وهو يوجه سؤالًا عبر الهاتف لضيف الحلقة الداعية الإسلامي الشيخ نشأت أحمد.

ففي حلقة الجمعة الماضية من البرنامج، سأل المشاهد الضيف “بماذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشتد عليك الحال وتضيق بك سبل العيش وتكون في ضائقة دائما؟”.

متصل يبكي وهو يسأل عن وصية الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمن يشتد عليه الحال وضيق العيش؟#أيام_الله pic.twitter.com/Iy8gyXncaZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2023

واستطرد “خاصة وأنك تتقي الله وتخاف الله في كل ما تعمل، ولكن تضيق بك الحياة يوما بعد يوم”.

وناشد المشاهد المذيع والضيف والمشاهدين، وهو يجهش بالبكاء، أن يدعوا الله له أن ييسر له أمره وأن يفرّج همه.

وأجاب الشيخ نشأت أحمد عن سؤال المشاهد، مشيرا إلى ضرورة ترديد دعاء “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”، صباحا ومساء، وفقا لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.