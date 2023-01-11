تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 11 يناير/كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بيجين/الصين
10:00 بتوقيت مكة المكرمة
المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.
تايبيه
10:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوفد نواب ألمان خلال زيارته لتايوان.
الخرطوم/السودان
10:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة احتجاجية للعاملين في ديوان الضرائب للمطالبة بتحسين شروط الخدمة ورفع الرواتب.
الخرطوم/السودان
10:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة احتجاجية لنواب الاختصاصيين تطالب بتحسين المستحقات المالية وتحسين بيئة العمل.
البصرة/العراق
10:30 بتوقيت مكة المكرمة
جولة للجزيرة مباشر في سوق العشار.
الخرطوم/السودان
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
تَواصُل جلسات “مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.
غزة
11:30 بتوقيت مكة المكرمة
جلسة خاصة للمجلس التشريعي لمناقشة تقرير لجنة القدس والأقصى بشأن حال مدينة القدس ومقدساتها في عام 2022.
طرابلس/ليبيا
11:30 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة احتجاجية بعنوان “إحقاقا للحقوق وسعيا لمجتمع العدل وسيادة القانون”.
بروكسل
11:45 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لرئيسة المفوضية الأوربية والأمين العام للناتو.
أنقرة
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
غزة/ فلسطين
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة احتجاجا على الإجراءات التي بدأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتنفيذها ضد الأسرى.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة للجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنديدا بما تصفه “بالظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعد في البلاد”.
بيروت
12:00 توقيت مكة المكرمة
اعتصام المعلمين أمام وزارة التربية للمطالبة بتحسين رواتبهم.
لبنان
12:35 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم الشيخ عياش.
أنقرة
13:00 بتوقيت مكة المكرمة
كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بيروت
13:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.
موسكو
13:00 بتوقيت مكة المكرمة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء.
الضفة الغربية/فلسطين
13:00 بتوقيت مكة المكرمة
المهرجان المقدسي بعنوان “القدس لنا بوصلة”.
بيروت
13:00 – 15:00 بتوقيت مكة المكرمة
الجلسة الثانية من نقاش سنوي بشأن القضية الفلسطينية.
القدس/فلسطين
13:30 بتوقيت مكة المكرمة
لقاء مع الدكتور جمال عمرو المختص في شؤون القدس.
بروكسل
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوربية.
موسكو
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.
لندن
15:00 بتوقيت مكة المكرمة
المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مجلس العموم.
ريف حلب/سوريا
15:10 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في مخيمات ريف عفرين.
باريس
16:10 بتوقيت مكة المكرمة
قراءة أبرز عناوين الصحف الفرنسية.
لندن
17:10 بتوقيت مكة المكرمة
إفادة الزميل إسلام بشأن مستجدات الإضرابات.
البصرة/العراق
18:00 بتوقيت مكة المكرمة
جولة للجزيرة مباشر ترصد الأجواء في كورنيش البصرة.
مكسيكو ستي/المكسيك
19:30 بتوقيت مكة المكرمة
اجتماع رئيس الوزراء الكندي مع الرئيس المكسيكي في القصر الوطني.
نيويورك
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
رام الله/فلسطين
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد استقبال الأسير الفلسطيني المفرج عنه تامر دولة.
واشنطن
21:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة احتجاجية للمطالبة بإغلاق سجن خليج غوانتنامو.
نيويورك
23:00 بتوقيت مكة المكرمة
جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في كولومبيا.
واشنطن
00:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي مشترك لوزراء دفاع وخارجية الولايات المتحدة واليابان.