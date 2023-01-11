تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 11 يناير/كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بيجين/الصين

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.

تايبيه

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوفد نواب ألمان خلال زيارته لتايوان.

الخرطوم/السودان

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة احتجاجية للعاملين في ديوان الضرائب للمطالبة بتحسين شروط الخدمة ورفع الرواتب.

الخرطوم/السودان

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة احتجاجية لنواب الاختصاصيين تطالب بتحسين المستحقات المالية وتحسين بيئة العمل.

البصرة/العراق

10:30 بتوقيت مكة المكرمة

جولة للجزيرة مباشر في سوق العشار.

الخرطوم/السودان

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

تَواصُل جلسات “مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.

غزة

11:30 بتوقيت مكة المكرمة

جلسة خاصة للمجلس التشريعي لمناقشة تقرير لجنة القدس والأقصى بشأن حال مدينة القدس ومقدساتها في عام 2022.

طرابلس/ليبيا

11:30 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة احتجاجية بعنوان “إحقاقا للحقوق وسعيا لمجتمع العدل وسيادة القانون”.

بروكسل

11:45 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لرئيسة المفوضية الأوربية والأمين العام للناتو.

أنقرة

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

غزة/ فلسطين

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة احتجاجا على الإجراءات التي بدأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتنفيذها ضد الأسرى.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة للجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنديدا بما تصفه “بالظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعد في البلاد”.

بيروت

12:00 توقيت مكة المكرمة

اعتصام المعلمين أمام وزارة التربية للمطالبة بتحسين رواتبهم.

لبنان

12:35 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم الشيخ عياش.

أنقرة

13:00 بتوقيت مكة المكرمة

كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بيروت

13:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

موسكو

13:00 بتوقيت مكة المكرمة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء.

الضفة الغربية/فلسطين

13:00 بتوقيت مكة المكرمة

المهرجان المقدسي بعنوان “القدس لنا بوصلة”.

بيروت

13:00 – 15:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجلسة الثانية من نقاش سنوي بشأن القضية الفلسطينية.

القدس/فلسطين

13:30 بتوقيت مكة المكرمة

لقاء مع الدكتور جمال عمرو المختص في شؤون القدس.

بروكسل

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوربية.

موسكو

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.

لندن

15:00 بتوقيت مكة المكرمة

المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مجلس العموم.

ريف حلب/سوريا

15:10 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في مخيمات ريف عفرين.

باريس

16:10 بتوقيت مكة المكرمة

قراءة أبرز عناوين الصحف الفرنسية.

لندن

17:10 بتوقيت مكة المكرمة

إفادة الزميل إسلام بشأن مستجدات الإضرابات.

البصرة/العراق

18:00 بتوقيت مكة المكرمة

جولة للجزيرة مباشر ترصد الأجواء في كورنيش البصرة.

مكسيكو ستي/المكسيك

19:30 بتوقيت مكة المكرمة

اجتماع رئيس الوزراء الكندي مع الرئيس المكسيكي في القصر الوطني.

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

رام الله/فلسطين

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد استقبال الأسير الفلسطيني المفرج عنه تامر دولة.

واشنطن

21:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة احتجاجية للمطالبة بإغلاق سجن خليج غوانتنامو.

نيويورك

23:00 بتوقيت مكة المكرمة

جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في كولومبيا.

واشنطن

00:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي مشترك لوزراء دفاع وخارجية الولايات المتحدة واليابان.