بث مباشر لولادة قيصرية بمستشفى حكومي يفجّر غضبا في ليبيا والإدارة تبرر “أخذنا الإذن”

ثارت موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، على خلفية قيام مستشفى حكومي بنشر مقطع مصور مباشر لعملية ولادة قيصرية على منصة فيسبوك.

وبعد ساعات من نشر مستشفى مزدة الحكومي جنوبي طرابلس، منتصف ليلة الثلاثاء، مقطع عملية الولادة، سارعت إدارة المستشفى إلى حذف الفيديو بعد ردود غاضبة.

وذكرت إدارة المستشفى في بيان أن ما تم نشره من بث مباشر لإجراء عملية قيصرية جاء بعد أخذ الإذن كتابيًّا من ولي أمر الحالة التي تعود لسيدة من الجنوب، لكي يرى أهلها مولودها الأول وهي بعيدة عنهم.

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (وهي هيئة غير حكومية) أحمد عبد الحكيم حمزة، أن نشر إدارة المستشفى للمقطع جريمة وقعت علانية.

ودعا حمزة وزارة الصحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بالتحقيق الإداري مع مدير المستشفى العام نتيجة تعمدهم مخالفة القانون، ولاسيما نص المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية التي تحرم إفشاء أسرار المريض.

وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي حسن الصغير على فيسبوك “إذا طلب أهل المريضة نشر المقطع فالقانون وأخلاقيات المهنة ودينكم يمنعكم، فأنتم مستشفى حكومي ولستم تقدمون برنامجًا لما يطلبه المستمعون”.

وأكد الصحفي محمود حسان المصراتي أن صفحة المستشفى على فيسبوك نشرت قبل 4 أيام من الحادثة مقطعًا آخر لعملية ولادة.

وكتب المصراتي على صفحته ساخرًا “حتى هي أكيد عابرة سبيل من كوالالمبور عيلتها (العائلة) يبو يشوفو (يرغبون في رؤية المولود)”.

وكتب أحد المغردين “بعيدًا عن الفالطة والكاوزا الي مدايرينها جماعة المستشفى حمد لله على سلامة الطفل الي شهدوا عليه الشعب الليبي كله و ربي يستر كان ما يضربه واحد معيان”.

بعيداً عن الفالطة و الكاوزا الي مدايرينها

جماعة المستشفي حمد لله على سلامة الطفل

الي شهدوا عليه الشعب الليبي كله و ربي يستر

كان ما يضربه واحد معيان 🙃#مستشفى_مزدة_العام pic.twitter.com/EkFA3JoTYB — Malek (@Malek61042024) January 9, 2023

كما ذكر المدون والناشط الإعلامي فرج شيتاو، أن فيديو المستشفى “الموضوع مش أول مرة، غير اليوم أصبح ترند”.

وعلى فيسبوك، قال الصحفي منير الأشهب “منذ سنوات وأنا أكتب عمّن له حق النشر في الحسابات الرسمية للمؤسسات الليبية والمحتوى المنشور فيها وأحاول توثيق كل الخروقات والتجاوزات”.

ووصف الأشهب بث المستشفى الحكومي لمقاطع الولادة بأنه “كارثة”، مشيرًا إلى أن الحادثة جديدة وغريبة على أهل البلاد.

وقال صاحب هذا الحساب على تويتر ساخرًا “مفروض المصحّات الخاصّة يعدّلوا أسعارهم: عملية ولادة قيصرية (3500) – عملية ولادة قيصرية + بث مباشر (4500).

مفروض المصحّات الخاصّة يعدلو اسعارهم : – عملية #ولادة_قيصريّة ( 3500 ) .

– عملية ولادة قيصريّة + بث مباشر ( 4500 ) . منورين #مستشفى_مزدة عطيكم الصحة قدرتو تكونو بهايم بمرتبة الشّرف ! pic.twitter.com/BKSy7K36GF — HaSaN FrIwAn (@HasanFriwan) January 9, 2023

وكتب سليمان البيوضي “ما فعله المشرف على صفحة مستشفى مزدة لا يدعو للاستغراب بل هو تصرف طبيعي، لأن لدينا حكومة نهجها هو تسويق التريند وبيع الأوهام”.

ما فعله المشرف على صفحة مستشفى مزده لا يدعو للإستغراب بل هو تصرف طبيعي، لأن لدينا حكومة نهجها هو تسويق #التريند وبيع الأوهام — سليمان البيوضي suliman albayoudi (@sulimanbayoudi) January 10, 2023

وكتب ساري الشيباني “مستشفى مزدة مدايرين بث مباشر على صفحتهم في الفيسبوك لعملية ولادة قيصرية، كل ما تقول وصلوا للقاع يطلعولك بمستوى جديد من الانحطاط”.

مستشفى مزدة مدايرين بث مباشر علي صفحتهم في الفيسبوك لعملية ولادة قيصرية، كل ما تقول وصلو للقاع يطلعولك بمستوى جديد من الإنحطاط — Sari Elshibani (@sarielshibani) January 9, 2023

وقد علقت إدارة المستشفى على الردود الغاضبة على نشر مقطع البث المباشر، بقولها على فيسبوك “هو عمل فردي سوف تتم متابعته”.