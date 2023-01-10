الخطوط الجوية البريطانية تسمح بالحجاب لأول مرة ضمن زيها الجديد

كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن زيها الرسمي الجديد الذي حمل مفاجأة، إذ سُمح للمضيفات بارتداء الحجاب ضمن طاقم الطائرة لأول مرة في تاريخ الشركة، حسب بيان نشرته على موقعها الرسمي.

ولأول مرة منذ 20 عامًا، تُغيّر الشركة زيها الرسمي، وتحتوي المجموعة الجديدة على بدلة مصممة من ثلاث قطع للرجال، ويمكنهم الاختيار بين السراويل العادية أو الضيقة، كما يمكن للنساء الاختيار بين السراويل أو التنانير، بالإضافة إلى إتاحة الحجاب لمن تريده.

شمل خيارات ضمت الحجاب.. الخطوط الجوية البريطانية تغير زيها الرسمي لأول مرة منذ 20 عاماً pic.twitter.com/Ev4Vfctzlv — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 8, 2023

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية شون دويل في البيان “زينا الرسمي هو تمثيل أيقوني لعلامتنا التجارية، وهو أمر سيحملنا إلى المستقبل، ويمثل الزي أفضل ما في بريطانيا الحديثة، كما يساعد على تقديم خدمة مميزة لعملائنا”.

ورأت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (روزي دياز) أن قرار الشركة هو بداية جميلة لعام جديد، وذكرت عبر حسابها على تويتر أن اعتماد الحجاب أحد الخيارات يُعَد من روح التسامح والتنوع الذي تصبو إليها بريطانيا.

بداية جميلة لعام جديد..إعلان الخطوط الجوية البريطانية ✈️ عن اعتماد الحجاب كأحد الخيارات ضمن زيها الرسمي الجديد، لمن أرادته من المضيفات لديها. هذه هي روح التسامح والتنوع التي نصبو إليها في بريطانيا🇬🇧. ما رأيكم بهذا الخبر؟ #صباح_الخير #إسلام pic.twitter.com/yeTik5rHn2 — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) January 9, 2023

وأثار الزي الجديد إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورحّب بعضهم بقرار الشركة ووصفوه بأنه خطوة رائعة.

الخطوط الجوية البريطانية تضع خيار لبس الحجاب لمن تريده لمضيفات الطيران المسلمات اللاتي يعملن على متن خطوطها الجوية من باب الحرية الدينية والتنوع الثقافي ..

خطوة رائعة ومرحب بها .. pic.twitter.com/x8rOI0b5fC — ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) January 9, 2023

#جاك_العلم

الخطوط الجوية البريطانية 🇬🇧

تعلن اعتمادها للحجاب كأحد الخيارات المتوفرة ضمن زيها الرسمي لعام2023

لمن ترغب من المضيفات ✈️ ✈️لديها pic.twitter.com/HqUBrutLnW — عبدالرزاق الشايجي (@DrAlshayji) January 9, 2023