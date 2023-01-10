الرحلة أقلعت بدونهم.. شركة طيران “تنسى” 50 راكبا في حافلة عند المدرج

طلبت هيئة تنظيم الطيران في الهند من شركة طيران (غو فيرست) المحلية، أن تقدم لها تقريرًا بشأن “نسيان” أكثر من 50 راكبًا على متن حافلة عند مدرج الطائرات في بنغالور أثناء إقلاع رحلتهم المتوجهة إلى دلهي.

وذكرت محطة (نيو دلهي تي في) الإخبارية أن هناك حوالي 55 راكبًا تقطعت بهم السبل في الحافلة في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث غادرت طائرتهم -وهي من طراز “جي8 – 116”- بسبب سوء التواصل بين الطاقم الأرضي وطاقم الطائرة.

وكان بحوزة الركاب بطاقات صعودهم إلى الطائرة وبطاقات نقل أمتعتهم، التي تم نقلها على متن رحلة الطيران الأصلية، في حين أنهم لم يغادروا المطار.

وقال متحدث باسم شركة “غو فيرست” إن التحقيق جار بشأن الواقعة، وإن هناك 53 راكبًا تم نقلهم لاحقًا على رحلة لشركة طيران أخرى، في حين اختار اثنان استرجاع ثمن التذكرة.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) أنه تم استضافة الركاب على متن رحلة طيران أخرى إلى دلهي بعد مرور حوالي 4 ساعات.