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لم يرحم توسلاته.. غضب في مصر بعد إهانة جامع خردة ومصادرة عربته فهل تحرّك المسؤولون؟ (فيديو)

10/1/2023-|آخر تحديث: 10/1/202312:00 PM (مكة المكرمة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بواقعة مؤثرة، أهان خلالها موظف حي الشرق بمدينة بورسعيد عاملًا يجمع الخردة وصادر عربته.

لم تشفع له توسلاته ولا صرخاته وكِبر سنّه، وأظهر مقطع فيديو دفع الموظف للعامل بيده دون الاستجابة لتوسلاته بأن يترك له العربة التي يسترزق منها.

وأصر موظف الحي على أمر العمال برفع العربة إلى سيارة البلدية تاركًا وراءه عامل الخردة يصرخ، وظل العامل يتوسل للموظف قائلًا “أحب على راسك أنا غلبان وعلى قد حالي”.

انتشر مقطع الفيديو الذي صوّره أحد المواطنين بشكل واسع وأحدث تفاعلًا كبيرًا، إذ أعاد نشره مغني الراب المصري أحمد علي الشهير بـ(ويجز).

وكتب المغني في تعليق عليه “ربنا يعوضك أحسن منها” وطلب من متابعيه أن يصلوه بالرجل.

وفجّرت الواقعة موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر ناشطون طريقة تعامل موظف البلدية مع الرجل العجوز.

ودوّن سيّد موسى “والله يا أخي ما أكلت من الصبح.. هذه كلمات عامل جمع البلاستيك في بورسعيد بعد تعدي موظف من الحي عليه”.

وتابع “الرجل الشقيان اللي بيجري على أكل عيشه يُعامل بطريقة غير آدمية وفيها إذلال للنفس.. المشهد وجع قلب عشان بنكسر قلوب بعضنا ربنا ابتلانا بالأمراض والغلاء”.

وغرّدت جيجي محمد “فيديو عامل النظافة وهو بيتحايل على الموظف أوجع قلبي راجل قد أبوه ناقص يبوس أيده عشان يسيبه يروح وفي الآخر أخذ العربية ومشى.. أنا مش متخيلة الجبروت والظلم الراجل ده هينام ازاي وهو ظالم كده”.

وكتبت سمر أن “قلبها موجوع لعلمها أن الأمر لا يتعلق بعامل نظافة واحد لم يأكل، بل لعلمها بوجود كثيرين مثله”.

وغرد عمرو الفار “تعدي موظف على عامل البلاستيك الغلبان كبير السن.. كمية غل وقسوة من موظف الحي طبعا الراجل ده محدش هيجيب له حقه”.

وقال مدون آخر إن الأمر نفسه يتكرر كل يوم في شوارع مصر، إلا أن حظ هذا الرجل أنه وجد من يصوّره.

غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشداتهم للمسؤولين بالتدخل سرعان ما آتت ثمارها، إذ انتشرت صور عامل النظافة مع رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، الذي قال إنه مستاء من الواقعة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه جرى محاسبة الموظف الظاهر في الفيديو وإحالته للتحقيق، والاستجابة لطلب عامل الخردة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل