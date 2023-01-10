لم يرحم توسلاته.. غضب في مصر بعد إهانة جامع خردة ومصادرة عربته فهل تحرّك المسؤولون؟ (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بواقعة مؤثرة، أهان خلالها موظف حي الشرق بمدينة بورسعيد عاملًا يجمع الخردة وصادر عربته.

لم تشفع له توسلاته ولا صرخاته وكِبر سنّه، وأظهر مقطع فيديو دفع الموظف للعامل بيده دون الاستجابة لتوسلاته بأن يترك له العربة التي يسترزق منها.

وأصر موظف الحي على أمر العمال برفع العربة إلى سيارة البلدية تاركًا وراءه عامل الخردة يصرخ، وظل العامل يتوسل للموظف قائلًا “أحب على راسك أنا غلبان وعلى قد حالي”.

انتشر مقطع الفيديو الذي صوّره أحد المواطنين بشكل واسع وأحدث تفاعلًا كبيرًا، إذ أعاد نشره مغني الراب المصري أحمد علي الشهير بـ(ويجز).

وكتب المغني في تعليق عليه “ربنا يعوضك أحسن منها” وطلب من متابعيه أن يصلوه بالرجل.

وفجّرت الواقعة موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر ناشطون طريقة تعامل موظف البلدية مع الرجل العجوز.

ودوّن سيّد موسى “والله يا أخي ما أكلت من الصبح.. هذه كلمات عامل جمع البلاستيك في بورسعيد بعد تعدي موظف من الحي عليه”.

وتابع “الرجل الشقيان اللي بيجري على أكل عيشه يُعامل بطريقة غير آدمية وفيها إذلال للنفس.. المشهد وجع قلب عشان بنكسر قلوب بعضنا ربنا ابتلانا بالأمراض والغلاء”.

وغرّدت جيجي محمد “فيديو عامل النظافة وهو بيتحايل على الموظف أوجع قلبي راجل قد أبوه ناقص يبوس أيده عشان يسيبه يروح وفي الآخر أخذ العربية ومشى.. أنا مش متخيلة الجبروت والظلم الراجل ده هينام ازاي وهو ظالم كده”.

فيديو عامل النظافه وهو بيتحايل علي الموظف وجعلي قلبي اوي وهو بيقوله سيبلي العربيه يا بيه دا انا والله م كلت من الصبح

راجل قد ابوه ناقص يبوس ايده عشان يسيبه يروح

وفي الاخر خد العربيه ومشي

انا مش متخيله الجبروت والظلم

الراجل ده هينام ازاي وهو ظالم كده

حسبي الله ونعم الوكيل — JEJE 🦋🇸🇦🇪🇬 (@jejemohamed4) January 9, 2023

وكتبت سمر أن “قلبها موجوع لعلمها أن الأمر لا يتعلق بعامل نظافة واحد لم يأكل، بل لعلمها بوجود كثيرين مثله”.

الفكرة انك مش قلبك واجعك علي عامل النظافة اللي مكلش من الصبح , لا ده فيه بعد اخر كمان انك طول الوقت قلبك واجعك عشان عارف ان فيه ناس كتير كده

حسبي الله ونعم الوكيل فشوية الحرامية الشياطين اللي بهدلو الناس كده

حسبي الله انتو نهبتوا الناس وحقوقها ف بلدها وبهدلتوهم كمان يا سفله — samar haj (@deme_same9) January 9, 2023

وغرد عمرو الفار “تعدي موظف على عامل البلاستيك الغلبان كبير السن.. كمية غل وقسوة من موظف الحي طبعا الراجل ده محدش هيجيب له حقه”.

تعدي موظف على عامل البلاستيك الغلبان كبير السن، كمية غل وقسوة من موظف الحي و الاشغالات

طبعا الراجل ده محدش هيجبله حقه ولا هيبقى تريند زي بتاع الكشري

حسبي الله ونعم الوكيل

#بورسعيد#عامل_البلاستيك #عامل_النظافة#مصر pic.twitter.com/Rs3H71pidi — Amr Elfar (@DrAmrElfar) January 8, 2023

وقال مدون آخر إن الأمر نفسه يتكرر كل يوم في شوارع مصر، إلا أن حظ هذا الرجل أنه وجد من يصوّره.

هي الناس اللي زعلانه علي فيديو عامل النظافه دول مش عايشين معانا ولا ايه

الحوار ده بيحصل ف الشارع كل يوم بس حظ الراجل ده انه لاقي حد يصوره — Meshref Corleone 🇦🇷 (@Mohamed92179982) January 9, 2023

غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشداتهم للمسؤولين بالتدخل سرعان ما آتت ثمارها، إذ انتشرت صور عامل النظافة مع رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، الذي قال إنه مستاء من الواقعة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه جرى محاسبة الموظف الظاهر في الفيديو وإحالته للتحقيق، والاستجابة لطلب عامل الخردة.