حجاج على عرفات ونعش شيرين أبو عاقلة.. أسوشيتد برس ترصد أبرز صور 2022 (فيديو)

“حزن وإصرار وخوف ومثابرة”، هكذا علّقت وكالة أسوشيتد برس على أبرز أحداث 2022، عبر صور من جميع أنحاء العالم.

ورصدت صور الوكالة موسم الحج خلال السنة المنقضية، بصورة تُظهر حجاج بيت الله الحرام وهم نائمون على جبل عرفات.

ونشرت صورة من جنازة الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وتحديدًا صورة نعشها الذي كاد يسقط أرضًا بسبب اعتراض جنود الاحتلال الإسرائيلي طريق الموكب الجنائزي والاعتداء بالضرب على المشاركين.

وأظهرت واحدة من الصور لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري وهو يؤدي قفزة هوائية على أرضية الملعب بعد تسجيله هدف الفوز على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

حدث آخر بارز من 2022 سلطت الوكالة الضوء عليه، وهو موت الملكة إليزابيث الثانية، إذ أظهرت صورة حارس وحيد يمشي خارج قصر باكنغهام.

ونشرت الوكالة صورة للعبة (الصبارة الراقصة) التي ظهرت في مصر ثم انتشرت عبر العالم، وأثارت ضجة واسعة.

ووقفت الوكالة عند بداية الحرب الروسية على أوكرانيا عبر صورة تُظهر الرئيس فلاديمير بوتين وهو يلقي خطابًا عبر الشاشة بينما يستمع له مواطنان بتمعن.

ووثقت الوكالة لحظة فوز لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل، عبر صورة يرفع فيها قبضته وسط أنصاره احتفالًا بالنصر.