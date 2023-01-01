تخريج أولى دفعات “قائدات قطار الحرمين السريع” في السعودية (فيديو)

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (SAR)، الأحد، عبر منصّاتها الرسمية تخريج أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع في المملكة.

وجاء في المنشور “32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم”، وأرفقتها بفيديو لبعض الخرّيجات وهن يقدن نموذج محاكاة للقطار.

32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم ليكنّ بذلك أولى دفعات #قائدات_قطار_الحرمين_السريع . pic.twitter.com/zWGA5DbsuT — الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) January 1, 2023

وذكرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية أن هذه “خطوة أخرى واعدة نحو توطين ودعم كفاءاتنا الوطنية وتمكين المرأة بانطلاق الدفعة الأولى من برنامج إعداد قائدات قطار الحرمين السريع”.

وفي مطلع عام 2022، أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج “قائدات قطار الحرمين السريع” الذي يستمر لمدة عام في محافظة جدة، وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع القطار.

خطوة أخرى واعدة نحو توطين ودعم كفاءاتنا الوطنية وتمكين المرأة بانطلاق الدفعة الأولى من برنامج إعداد #قائدات_قطار_الحرمين_السريع تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق #رؤية_السعودية_2030 https://t.co/eIdD6fr8yH — وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) January 1, 2023

وتضمن البرنامج التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع، بهدف تخريج قائدات سعوديات لقطار الحرمين، بالتزامن مع ارتفاع الطلب والإقبال الكبير على الرحلات.

وانطلق قطار الحرمين السريع في 2018 مستهدفًا خدمة 60 مليون راكب سنويًا، ويعمل بالكهرباء ويقطع مسافة 460 كيلو مترًا بين مكة والمدينة خلال ساعتين و45 دقيقة.

#قائدات_قطار_الحرمين_السريع يتأهلّن لقيادة قطار الحرمين السريع، أحد أسرع قطارات العالم.

pic.twitter.com/ysxF3q6sbY — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 1, 2023

والسنوات الأخيرة شهدت المملكة تحولات واسعة، سمحت للمرأة بقيادة السيارة بأمر ملكي في 2017، تلاها قرارات غير مسبوقة منها التحاق النساء بالأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.

كما سمحت القرارات بالمساواة مع الرجل في حق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد مع إلغاء شرط موافقة ولي أمرها، وكذلك المساواة في سن التقاعد بما يعادل 58 سنة.