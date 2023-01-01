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تخريج أولى دفعات “قائدات قطار الحرمين السريع” في السعودية (فيديو)

من مقطع فيديو رسمي لعدد من خريجات أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع (SAR)
1/1/2023-|آخر تحديث: 1/1/202311:42 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (SAR)، الأحد، عبر منصّاتها الرسمية تخريج أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع في المملكة.

وجاء في المنشور “32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم”، وأرفقتها بفيديو لبعض الخرّيجات وهن يقدن نموذج محاكاة للقطار.

وذكرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية أن هذه “خطوة أخرى واعدة نحو توطين ودعم كفاءاتنا الوطنية وتمكين المرأة بانطلاق الدفعة الأولى من برنامج إعداد قائدات قطار الحرمين السريع”.

وفي مطلع عام 2022، أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج “قائدات قطار الحرمين السريع” الذي يستمر لمدة عام في محافظة جدة، وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع القطار.

وتضمن البرنامج التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع، بهدف تخريج قائدات سعوديات لقطار الحرمين، بالتزامن مع ارتفاع الطلب والإقبال الكبير على الرحلات.

وانطلق قطار الحرمين السريع في 2018 مستهدفًا خدمة 60 مليون راكب سنويًا، ويعمل بالكهرباء ويقطع مسافة 460 كيلو مترًا بين مكة والمدينة خلال ساعتين و45 دقيقة.

والسنوات الأخيرة شهدت المملكة تحولات واسعة، سمحت للمرأة بقيادة السيارة بأمر ملكي في 2017، تلاها قرارات غير مسبوقة منها التحاق النساء بالأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.

كما سمحت القرارات بالمساواة مع الرجل في حق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد مع إلغاء شرط موافقة ولي أمرها، وكذلك المساواة في سن التقاعد بما يعادل 58 سنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات