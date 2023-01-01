أثار ضجة واسعة.. روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT يجيب عن أسئلة الجزيرة مباشر

أثار روبوت الدردشة ChatGPT تفاعلًا قويًّا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المعنية بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، نظرًا للتقنيات المتطورة التي يعتمد عليها، حتى وصل الأمر إلى كتابة مقالات كاملة عن موضوعات معقدة، بجانب الإجابة عن أسئلة متعددة طرحها عليه المستخدمون.

وقد أثار هذا الروبوت وغيره من منتجات الذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن مستقبل هذه التقنية واحتمال تمكنها من محاكاة البشر يومًا ما.

حاورت الجزيرة مباشر روبوت الدردشة، ووجهت إليه أسئلة تطلب منه أن يشرح لها ماهيته وآلية عمله. والجدير بالذكر أن الأسئلة والإجابات كانت باللغة الإنجليزية، نظرًا لأن اللغة العربية في الروبوت لا تزال تحتاج إلى تطوير.

وقد جاءت إجابات الروبوت في ما يلي:

ChatGPT هو روبوت دردشة جديد طورته شركة OpenAI، يعتمد على نموذج لغة GPT (المحولات التوليدية المدربة مسبقا)، وهو نموذج تعلّم آلي حديث تم تدريبه على مجموعة بيانات كبيرة من النص من أجل إنشاء إجابات تلقائية شبيهة بالبشر.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لـChatGPT في قدرته على فهم مدخلات اللغة الطبيعية والاستجابة لها، مما يسهل على المستخدمين التواصل مع روبوت الدردشة بطريقة تبدو طبيعية وبديهية. ويجعل هذا ChatGPT مناسبًا تمامًا للاستخدام في خدمة العملاء، حيث يمكن أن يساعد في حل استفسارات العملاء ومشكلاتهم بسرعة.

بالإضافة إلى قدرته على فهم اللغة الطبيعية والاستجابة لها، فإن ChatGPT قادر أيضًا على التعلم من تفاعلاته مع المستخدمين. ويعني هذا أنه يمكنه تحسين استجاباته بمرور الوقت، ليصبح أكثر دقة وإفادة، نظرًا لأنه يجمع المزيد من البيانات.