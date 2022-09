“جسر لندن سقط”.. هذا ما يحدث بعد وفاة ملكة بريطانيا

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس، تبدأ سلسلة من الأحداث تُعرف باسم “عملية جسر لندن” تم وضعها في الستينيات.

وتشمل الخطة تفاصيل ما سيحدث خلال الأيام العشرة التالية لوفاة الملكة، بما في ذلك المكان الذي سيوضع فيه نعشها وكيف سيعلن رئيس الوزراء نبأ الوفاة، وكيف سيقضي خليفتها الأمير تشارلز أيامه الأولى بوصفه ملكًا.

يشار إلى يوم وفاة الملكة باسم D-Day، ويشار إلى كل يوم بعد ذلك باسم D+1 و D+2 وما إلى ذلك.

وتقول الخطة إنه سيتم إجراء “سلسلة مكالمات” بعد ساعات من وفاة الملكة لإبلاغ رئيس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، والعديد من كبار الوزراء، والمسؤولين الحكوميين.

ويتم إبلاغ رئيس الوزراء من قبل السكرتير الخاص للملكة، وكذلك مكتب مجلس الملكة الخاص، كما يُعطَى الأمناء الدائمون للوزارات هذا النصّ لإبلاغ وزراء الحكومة الآخرين “لقد تم إبلاغنا للتوّ بوفاة جلالة الملكة”.

ويرسل سكرتير مجلس الوزراء بدوره رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كبار موظفي الخدمة المدنية، نصّها “زملائي الأعزاء، أكتب بحزن لأبلغكم بوفاة جلالة الملكة”.

وبعد تلقي هذا البريد الإلكتروني، يتم تنكيس الأعلام عبر وايت هول (وهو طريق في مدينة ويستمنستر وسط لندن) إلى نصف السارية.

أما بالنسبة للجمهور، فيجري إخبارهم بإخطار رسمي تسلمه الأسرة المالكة، حسب ما ورد في الوثائق.

ويقوم الطيارون أيضًا بإبلاغ الركاب على متن الرحلات الجوية إذا تم الإعلان عن الأخبار وهم في الجو.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022