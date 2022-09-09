“جسر لندن سقط”.. هذا ما يحدث بعد وفاة ملكة بريطانيا

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس، تبدأ سلسلة من الأحداث تُعرف باسم “عملية جسر لندن” تم وضعها في الستينيات.

وتشمل الخطة تفاصيل ما سيحدث خلال الأيام العشرة التالية لوفاة الملكة، بما في ذلك المكان الذي سيوضع فيه نعشها وكيف سيعلن رئيس الوزراء نبأ الوفاة، وكيف سيقضي خليفتها الأمير تشارلز أيامه الأولى بوصفه ملكًا.

كيف يُبلغ الجمهور؟

يشار إلى يوم وفاة الملكة باسم D-Day، ويشار إلى كل يوم بعد ذلك باسم D+1 و D+2 وما إلى ذلك.

وتقول الخطة إنه سيتم إجراء “سلسلة مكالمات” بعد ساعات من وفاة الملكة لإبلاغ رئيس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، والعديد من كبار الوزراء، والمسؤولين الحكوميين.

ويتم إبلاغ رئيس الوزراء من قبل السكرتير الخاص للملكة، وكذلك مكتب مجلس الملكة الخاص، كما يُعطَى الأمناء الدائمون للوزارات هذا النصّ لإبلاغ وزراء الحكومة الآخرين “لقد تم إبلاغنا للتوّ بوفاة جلالة الملكة”.

ويرسل سكرتير مجلس الوزراء بدوره رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كبار موظفي الخدمة المدنية، نصّها “زملائي الأعزاء، أكتب بحزن لأبلغكم بوفاة جلالة الملكة”.

وبعد تلقي هذا البريد الإلكتروني، يتم تنكيس الأعلام عبر وايت هول (وهو طريق في مدينة ويستمنستر وسط لندن) إلى نصف السارية.

أما بالنسبة للجمهور، فيجري إخبارهم بإخطار رسمي تسلمه الأسرة المالكة، حسب ما ورد في الوثائق.

ويقوم الطيارون أيضًا بإبلاغ الركاب على متن الرحلات الجوية إذا تم الإعلان عن الأخبار وهم في الجو.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

كيف تستجيب الحكومة؟

سيتم تأجيل جلسة البرلمان البريطاني، وكذلك الهيئات التشريعية المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وأدلت رئيس الوزراء ليزا تراس ببيان، ولم يُسمح لأي أعضاء آخرين في حكومة المملكة المتحدة بالإدلاء بأي نوع من البيانات إلا بعد ذلك.

ويلتقي أعضاء الحكومة مع الملك الجديد تشارلز، ويقدم أعضاء البرلمان التحية للراحلة في مجلس العموم في اليوم التالي لوفاتها، ويتم تعليق الأعمال البرلمانية مدة 10 أيام.

متى يتبوأ تشارلز العرش؟

في اليوم التالي لوفاة الملكة، من المرتقب أن يجتمع مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس لإعلان الأمير تشارلز ملكًا جديدًا.

ويحضر مئات، بينهم رئيس الوزراء وكبار وزراء الحكومة، ويُطلب منهم جميعًا ارتداء لباس الصباح أو بدلات طويلة مع ربطات عنق سوداء أو داكنة.

وفي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، كما هو مذكور في الوثائق، يعقد مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لقاءً مع الملك تشارلز.

وفي اليوم الثالث بعد الوفاة، يتلقى الملك التعازي في قاعة وستمنستر، ويبدأ بعد ذلك جولة في المملكة المتحدة، حيث تكون المهمة الأولى هي زيارة البرلمان الاسكتلندي.

ماذا يحدث لنعش الملكة؟

يُنقل جثمان الملكة من قلعة بالمورال في اسكتلندا إلى لندن بالقطار الملكي ضِمن عملية تعرف باسم “يونيكورن” في الوثائق، أو بالطائرة، وفي الحالتين يجري استقبال النعش من قبل رئيس الوزراء وكبار الوزراء.

وفي اليوم الرابع بعد الوفاة، ستجرى بروفة لسير موكب التابوت من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر.

متى تقام الجنازة؟

من المنتظر أن تعلن العائلة المالكة عن خطط الجنازة، التي تجري على الأرجح بعد 10 أيام من الوفاة.

وتقام الجنازة في كنيسة وستمنستر، ويكون هناك صمت مدة دقيقتين في منتصف النهار، وتُدفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في وندسور.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما) قد احتفلت في يونيو/ حزيران الماضي بمرور 70 سنة على جلوسها على العرش، مما جعلها أطول ملكة تعمر في الحكم في تاريخ بلادها.