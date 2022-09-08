عمال باكنغهام يزيلون صور الملكة إليزابيث من محيط القصر (فيديو)

أزال العاملون في قصر باكنغهام صور الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من السياج الحديدي المحيط به عقب إعلان وفاتها اليوم الخميس.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر إزالة الموظفيْن للصور واستبدالها بأخرى سوداء الخلفية كُتبت عليها عبارة “مُغلق”.

وقال قصر باكنغهام اليوم الخميس إن الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، توفيت عن 96 عامًا.

وأضاف قصر باكنغهام في بيان “توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم”.

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عامًا) ملك بريطانيا تلقائيًا وقائدًا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.