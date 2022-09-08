رغم التشهير.. تسوية ودية بين بطلة شطرنج عالمية ونتفليكس بشأن “مناورة الملكة”

توصلت لاعبة الشطرنج الجورجية نونا غابرينداشفيلي إلى تسوية ودية مع نتفليكس أدت إلى إسقاط الدعوى التي رفعتها على المنصة بحجة أنها شهرت بها في مسلسل المنصة الناجح “مناورة الملكة” (The Queen’s Gambit).

وقال وكيل اللاعبة المحامي ألكسندر روفوس أيزاكس لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء “أنا سعيد بالتوصل إلى مَخرَج لهذه القضية “، التي لجأ الطرفان فيها إلى الوساطة القضائية منذ مارس/آذار الماضي.

Nona Gaprindashvili in Wijk aan Zee. In 1969 vs Ujtelky (Noord-Hollands Archief, collectie De Boer, where @dgriffinchess made a great find spotting the chess photos) & in 1979 (via https://t.co/aJIK783tXy) in the main group, waiting for Ulf, with a smile. #TheQueensGambit #Chess pic.twitter.com/mEjliZOKhp — !TUUR (@TUUR1) September 7, 2022

ووفقًا للتسوية التي توصلا إليها، صرفت المنصة النظر رسميًّا يوم الثلاثاء عن استئناف قرار لقاضية فيدرالية في ولاية لوس أنجلوس اعتبرت فيه أن “كون المسلسل عملًا خياليًّا لا يعفي نتفليكس من المسؤولية عن التشهير إذا كانت كل عناصر التشهير متوافرة”.

ولم تتوافر أي معلومات عن قيمة الصفقة بين الطرفين المتنازعين، علمًا بأن البطلة الجورجية كانت تطالب نتفليكس بتعويض عن عطل وضرر قدره خمسة ملايين دولار أمريكي.

واستندت دعوى لاعبة الشطرنج العالمية إلى حوار ضمن أحد مشاهد المسلسل تدعي فيه إحدى الشخصيات أن البطلة الجورجية “لم تخض أي مباريات ضد رجال” في البطولات خلال مسيرتها الاحترافية، خلافًا للشخصية الرئيسية الخيالية في المسلسل اللاعبة الأمريكية “بيث هارمون” (التي تؤدي دورها الممثلة أنيا تايلور جوي).

وذكّرت نونا غابرينداشفيلي في الدعوى بأنها واجهت العشرات من المنافسين الذكور عام 1968، وهو العام الذي تدور فيه أحداث “مناورة الملكة” بشكل أساسي.

ووصفت البطلة الجورجية هذا الادعاء بأنه “خاطئ”، في الدعوى التي رفعتها في سبتمبر/أيلول 2021 أمام محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس، معتبرة أنه ينطوي على “تحيّز جنسي صارخ ومنحى تحقيري”.

ودفع محامو نتفليكس باتجاه رد الدعوى على أساس أن المسلسل عمل خيالي وبالتالي ينضوي تحت بنود التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يصون حرية التعبير.

لكن القاضية الفيدرالية فيرجينيا فيليبس رفضت طلبهم مشيرة إلى أن “كون المسلسل عملًا خياليًّا لا يعفي نتفليكس من المسؤولية عن التشهير إذا كانت كل عناصره متوافرة”، ثم اتفق الطرفان في النهاية على اللجوء إلى الوساطة القضائية.

وكانت نونا غابرينداشفيلي أول امرأة تحصل على لقب “أستاذة كبيرة” من الاتحاد الدولي للشطرنج عام 1978.