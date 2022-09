رغم التشهير.. تسوية ودية بين بطلة شطرنج عالمية ونتفليكس بشأن “مناورة الملكة”

توصلت لاعبة الشطرنج الجورجية نونا غابرينداشفيلي إلى تسوية ودية مع نتفليكس أدت إلى إسقاط الدعوى التي رفعتها على المنصة بحجة أنها شهرت بها في مسلسل المنصة الناجح “مناورة الملكة” (The Queen’s Gambit).

وقال وكيل اللاعبة المحامي ألكسندر روفوس أيزاكس لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء “أنا سعيد بالتوصل إلى مَخرَج لهذه القضية “، التي لجأ الطرفان فيها إلى الوساطة القضائية منذ مارس/آذار الماضي.

Nona Gaprindashvili in Wijk aan Zee. In 1969 vs Ujtelky (Noord-Hollands Archief, collectie De Boer, where @dgriffinchess made a great find spotting the chess photos) & in 1979 (via https://t.co/aJIK783tXy) in the main group, waiting for Ulf, with a smile. #TheQueensGambit #Chess pic.twitter.com/mEjliZOKhp

— !TUUR (@TUUR1) September 7, 2022