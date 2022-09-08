حشود وفرقة موسيقية تنادي والده.. طفل تائه في سوق يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

رصد مقطع مصور حالة الذعر التي عانى منها طفل أرجنتيني بعد أن فقد والده فجأة وسط حشود في ساحة بسوق سان تيلمو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأظهر مقطع مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع رجلا مسنّا يرتدي قميص نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم يحمل على كتفيه طفلا صغيرا يُدعى خوان كروز.

وبدأ الحشد في التصفيق للفت الانتباه إليه، في حين بدأ الرجل يغني وينادي باسم والد الطفل إدواردو، في محاولة للمّ شملهما.

Ayer en San Telmo se perdió Juan Cruz y entonces pasó esto: pic.twitter.com/qIzsY9DHmn — madrazzzo (@madrazzzo) August 21, 2022

وشاركت فرقة موسيقية في محاولة العثور على الأب، وقامت بالعزف والغناء، في الوقت الذي هتفت فيه الحشود “إدواردو! إدواردو!”.

وبعد دقيقة واحدة، نجحت الجهود الجماعية في ظهور الأب الذي ركض نحو ابنه الباكي واحتضنه بحرارة لتهدئته، في مشهد مؤثر وسط سعادة وفرحة الجميع.

وحقق المقطع المصور مشاهدات قياسية تجاوزت 10 ملايين مشاهدة منذ نشره لأول مرة في 21 أغسطس/آب الماضي.