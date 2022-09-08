هند وسوزان.. أول امرأتين تقودان مترو الأنفاق في مصر (فيديو)

كشفت سوزان محمد وهند عمر وهما أول امرأتين مصريتين تعملان سائقتين لقطارات مترو الأنفاق، عن سعادتهما الغامرة لاختيارهما في هذا المنصب ولأداء هذه المهمة التي ظلت حكرًا على الرجال في البلاد منذ سنين.

واختيرت الشابتان بعدما أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق في العاصمة المصرية القاهرة عن حاجتها إلى سائقين وسائقات من دون تفرقة بين الجنسين.

ومن داخل كابينة القيادة، روت سوزان محمد (32 عاما) أن “الفضول هو ما دفعها إلى خوض تجربة قيادة المترو”، مشيرة إلى أن الناس استغربوا أول الأمر أن تتولى فتاة قيادة المترو، لكن الجميع حرص على تقديم الدعم لها.

وأضافت أنه في بداية عملها حرص عدد من ركاب المترو في نهاية الرحلة على التحدث إليها وتشجيعها عقب هذا القرار، في حين تساءل بعضهم عن طريقة التقديم لاتخاذ الخطوة نفسها.

ولفتت سوزان إلى أن هناك حالة من الانقسام داخل عائلتها حول فكرة عملها في مجال قيادة قطارات مترو الأنفاق، وقالت “عائلتي خافت لأن المترو مكون من 8 عربات وليس مجرد سيارة”.

وأردفت أن النقطة الأساسية التي دفعت عائلتها إلى الاقتناع بهذا العمل هو موقف الشركة نفسها والتدريبات التي تلقّتها من جانب، وحرص الجميع على تقديم المساعدة والعون من جانب آخر.

من جانبها، أوضحت هند عمر (30 عاما) أنها تخلصت من الشعور بالرهبة والخوف من قيادة مترو الأنفاق بفضل التدريب المكثف الذي تلقّته، وهو ما منحها شعورًا أكبر بالثقة عندما تولت القيادة وحدها.

ووصفت هند شعورها بقيادة المترو وحدها لأول مرة قائلة “شعرت بالرهبة لأني لم أكن أعرف كيف سيمر اليوم الأول، وما إذا كنت سأتعرض لأي مشكلة”.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت شركة (آر إيه تي بي) عن وظيفة “سائق قطار” من دون أي متطلبات أو شروط تتعلق بجنس المتقدم.

وأشارت الشركة في وقت سابق لوسائل إعلام مصرية إلى أن فتيات تقدمن لهذه الوظيفة ونجحت في الاختبارات المبدئية أربع منهن فقط، واستقرت الشركة بشكل نهائي على تعيين اثنتين ممن حصلن على أعلى الدرجات في اختبارات الشركة.

وذكرت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، حينئذ، أن عدد سائقي المترو بالخط الثالث فقط وصل إلى 78 سائقًا وسائقة، وتعمل الشركة على تخريج دفعات جديدة من السائقين سيتم تدريبهم وتعيينهم خلال الفترة المقبلة.