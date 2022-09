أبل تزيح الستار عن “آيفون 14” وساعة جديدة للمحترفين.. تعرف على أهم الميزات (فيديو)

كشفت شركة أبل (Apple) التقنية العالمية في مؤتمرها السنوي عن مجموعة جديدة من أحدث منتجاتها تضمنت سلسلة هواتف آيفون 14 المكونة من 4 إصدارات جديدة، بالإضافة إلى جيل جديد من الساعات الذكية المطورة.

تتمتع الساعة أبل ألترا (Ultra) بالعديد من الميزات أهمها إمكانية الخروج بها إلى أماكن بعيدة أو تحت أعماق سحيقة، كما يمكنك أن تطلب بها النجدة في حال التعرض للخطر إذا كنت في الولايات المتحدة أو كندا.

كما أن لدى هذه الساعة القدرة على التعرف على الحوادث وخاصة حوادث السيارات، وسعرها 800 دولار، وستكون متاحة للشراء ابتداء من 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكشفت أبل أيضًا عن سماعات إيربودز برو (AirPods Pro) التي يمكن من خلالها خفض الصوت أو تعليته حسب تفضيلات مستخدميها، كما تم تحسين ميزة عزل الصوت وزيادة كفاءة بطارية السماعة لتعمل 6 ساعات إضافية، وعلبتها 30 ساعة إضافية، وزودت بمكبر صوت صغير يصدر صوتًا عند ضياعها.

أما الآيفون 14 فيتراوح سعر إصداراته الأربعة (آيفون 14 وآيفون 14 ماكس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس) بين 799 و1099 دولارا، وسيكون متاحا بدءًا من 16 سبتمبر، أما طراز (بلس) فسيتاح بداية من 7 أكتوبر/تشرين الأول.

يتضمن آيفون 14 الجديد خيار الاتصال عبر الأقمار الصناعية الذي تتيح الاتصال في المناطق النائية التي تخلو من شبكات الهاتف، إلا أن هذه الخاصية لا تعمل في كل البلدان.

كما تحتوي إصدارات آيفون 14 الجديدة على كاميرات ذات دقة فائقة، حيث أصبحت دقة الكاميرا الأساسية في آيفون 14 برو 48 ميغا بيكسل مع 4 مقاسات للتصوير.

وبالإضافة إلى العدسات الثلاث، هناك عدسة رابعة افتراضية تحتوي على تحسين تلقائي للصور.

كما يتيح الجيل الجديد من آيفون سعة شحن أقوى تبلغ 30 كيلوواتا مقارنة بآي فون 14 الذي كان يوفر سعة شحن بـ27 كيلوواتا فقط.

Meet iPhone 14 Pro, iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, and AirPods Pro. All that and more from the #AppleEvent

— Apple (@Apple) September 7, 2022