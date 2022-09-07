4 نصائح تساعدك على النوم مبكرا.. تعرف عليها

يوجد العديد من الأسباب المهمة التي تجعل المرء لا يخلد للنوم مبكرا، لكن إذا وجد شخص نفسه واقعًا في هذا “المأزق” هناك نصائح قدمها مختصون للمساعدة في الخلود إلى النوم مبكرًا.

وفيما يلي 4 نصائح يمكن أن تساعد المرء على النوم مبكرًا:

النصيحة الأولى: تتمثل في أن يضع الشخص عواقب السهر في حسبانه ويكشف طبيب مختص في النوم أن تأجيل موعد النوم يمكن أن يؤدي أمر أكثر خطورة.

يقول (ألفريد ويتر) الطبيب المختص في النوم إن تأجيل موعد النوم يمكن أن يؤدي سريعًا إلى حرمان المرء من النوم وهو الأمر الأكثر خطورة الذي يجب تجنبه.

وأكد أن الشخص يحتاج في النهاية إلى النوم من أجل الحفاظ على صحة جهازه المناعي ونظام القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

النصيحة الثانية: ركزت على ضرورة فهم السبب الذي يجعل الشخص يؤجل موعد النوم، وتساءلت الإخصائية النفسية (آنا هوكر) هل يتعلق الأمر بحصول المرء أخيرًا على القليل من الوقت لنفسه؟

وأوضحت الأخصائية في إجابتها “إذن عليك أن تضيف المزيد من الفرحة والبهجة والحرية والأنشطة الهادفة إلى يومك، حتى لا تشعر بأنك يتعين عليك سرقة ذلك من الليل”.

النصيحة الثالثة: ارتبطت بضبط المنبّه، لكنها نصحت بغير المعتاد من ذلك -وهو ضبطه للاستيقاظ- ولكن دعت لضبطه في الموعد الذي نرغب فيه أن نخلد إلى النوم.

ويقول ألفريد ويتر “إن أهم إجراء هو ضبط المنبه وما يعنيه هو ليس ضبطه في الموعد الذي ترغب في الاستيقاظ فيه، ولكن في الموعد الذي ترغب في أن تخلد إلى النوم فيه، إذ إن المنبه سيذكرك بالوقت الذي يجب أن تذهب فيه للنوم عادة من أجل الحصول على قسط النوم الذي تحتاجه”.

النصيحة الرابعة: ركزت على أن يبتكر الشخص روتينه الخاص لمساعدته على الاسترخاء، حيث يستريح كل شخص بشكل أفضل من خلال طقوس مسائية، بحسب ما يقوله متخصصون في النوم.

ولذلك يجب أن يحاول المرء الانتقال من تمرير إصبعه على الهاتف إلى القراءة أو حل الكلمات المتقاطعة أو مجموعة من تمارين الاسترخاء، لأن كل ذلك سوف يساعده على النوم بصورة أسرع.