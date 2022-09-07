دول الخليج تطالب نتفليكس بإزالة محتوى “يشجع على الشذوذ”

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي بيانًا، الثلاثاء، طالبت فيه منصة نتفليكس بإزالة المحتوى الذي “يشجع على الشذوذ والمثلية والترويج لأفكار ضد قيم المجتمع”.

وقال البيان “نظرا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناء عليه تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للأطفال والتأكيد على الالتزام بالأنظمة”.

وأكد البيان على أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام نتفليكس بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان عرض مسلسل (ساندمان/ رجل الرمل) على نتفليكس أثار موجة من الغضب وصلت للمطالبة بإزالة محتوى الشبكة من دول الخليج العربي.

وأصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانًا مشابهًا بشأن محتوى نتفليكس قائلة إنها ستتابع ما تبثه المنصة في الأيام المقبلة وتقيّم التزامها بضوابط البث في البلاد.

وحظرت الإمارات ودول إسلامية أخرى، في وقت سابق من العام الجاري، عرض فيلم الرسوم المتحركة (لايت يير) الذي أنتجته شركتا والت ديزني وبيكسار في دور السينما بسبب عرضه شخصيتين بينهما علاقة مثلية.