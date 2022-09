“سديم العنكبوت”.. ناسا تنشر صورا جديدة مذهلة التقطها جيمس ويب (شاهد)

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورًا جديدة التقطها تلسكوب جيمس ويب لـ”سديم العنكبوت” الذي لطالما كان السديم المفضل لدى علماء الفلك الذين يدرسون تكوين النجوم.

وأوضحت ناسا في بيان، أمس الثلاثاء، أن سديم العنكبوت يقع على بعد 161 ألف سنة ضوئية “فقط” في مجرة ​​سحابة (ماجلان) الكبيرة، ويُعد أكبر وألمع منطقة لتشكل النجوم في ما يعرف “بالمجموعة المحلية” وهي المجرات الأقرب لدرب التبانة، وهو موطن لأكثر النجوم شهرة وسخونة.

وهذه المنطقة من الكون تشبه منزل العنكبوت المختبئ والمبطّن بالحرير، وتم التقاط تجويف السديم المتمركز في الصورة عن طريق بث إشعاع من مجموعة من النجوم الشابة الضخمة، التي تتلألأ باللون الأزرق الباهت في الصورة.

ومن أحد الأسباب التي تجعل سديم العنكبوت مثيرًا لاهتمام علماء الفلك هو أن للسديم نوعًا من التركيب الكيميائي المشابه لمناطق تشكل النجوم العملاقة التي لوحظت عندما كان عمر الكون بضعة مليارات من السنين.

وثمة مناطق تشكل النجوم في مجرة درب التبانة لا تنتج نجومًا بنفس المعدل مثل سديم العنكبوت، ولها تركيبة كيميائية مختلفة، وهذا يجعل سديم العنكبوت أقرب مثال (أي أسهل رؤية بالتفصيل) لما كان يحدث في الكون في بدايته.

This Webb caught a giant space tarantula! 🕸️ Take a moment to stare into thousands of never-before-seen young stars in the Tarantula Nebula. @NASAWebb reveals details of the structure and composition of the nebula, as well as background galaxies: https://t.co/DZePgDpPEH pic.twitter.com/aSmPDqgKTE

— NASA (@NASA) September 6, 2022