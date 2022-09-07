طائرات بدون طيار لتدريب الطيور والصقور في معرض “سهيل 2022” بقطر (فيديو)

شهد معرض كتارا الدولي للصيد والصقور (سهيل 2022) عرض طائرات بدون طيار لتدريب الطيور والصقور.

وخلال جولة للجزيرة مباشر داخل المعرض زارت مقر إحدى الشركات العارضة والمختصة ببيع طائرات الدرون للهواة والتي تستخدم في تدريب الطيور.

وقال أحد العاملين بالشركة للجزيرة مباشر إنه يتم وضع حمامة داخل مكان معين من الطائرة ويتم تشغيل الطائرة ليقوم الصقر بملاحقتها لمدة 5 دقائق كنوع من التمرين ورفع لياقة الطائر، وهكذا تساهم التكنولوجيا في تطوير هواية الصقارة لدى المهتمين.

وأضاف “هناك نوع من الطائرات مرتبط بخاصية تحديد المواقع حيث يسهل العثور عليها عند فقد السيطرة عليها من قبل المشغل، وتصل سرعة بعض الطائرات إلى 120 كيلو مترًا في الساعة”.

وكانت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في الدوحة قد افتتحت، يوم الاثنين، النسخة السادسة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور (سهيل 2022)، ويستمر حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للنسخة السادسة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور (سهيل 2022) والمدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) للجزيرة مباشر إن المعرض قد شهد حضورا كبيرا ومشاركة واسعة من 180 شركة محلية ودولية متخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات الصيد والصقور والرحلات، تمثل 20 دولة.