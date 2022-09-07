شاب ينجو بأعجوبة بعدما صدمه قطار مسرع أثناء تصوير فيديو (شاهد)

تعرّض شاب يبلغ من العمر 17 عامًا في ولاية تيلانغانا جنوبي الهند لإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار أثناء تصويره مقطع فيديو لنشره على منصة إنستغرام.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الشاب وهو يسير بمحاذاة القضبان بينما كان القطار قادمًا بهدف تصوير فيديو قصير (Reel)، ويمكن سماع صوت صديقه وهو يحذره.

وفي غضون لحظات، مر القطار مسرعًا ملقيًا الشاب في الهواء بعد اصطدامه به، ويمكن رؤية ذراعيه وساقيه وقد كسرتا على ما يبدو.

وقالت وسائل إعلام هندية إن صديقه خلف الكاميرا اندفع نحوه ليرى ما إذا كان واعيًا، فيما اتصل أحد حراس السكة الحديد في الموقع بسيارة إسعاف وتم نقله إلى مستشفى قريب.

وليست هذه المرة الأولى التي يخاطر فيها شاب بحياته أملًا في مزيد من الشهرة على منصات التواصل، ففي أواخر العام الماضي لقي شاب يبلغ من العمر 22 عامًا مصرعه بعدما صدمه قطار في منطقة هوشانج آباد بولاية ماديا براديش وسط الهند، بينما كان يلتقط مقطع فيديو على طول خط سكة حديد.

وفي أوائل العام الماضي، لقي شاب مصرعه دهسا بقطار في باكستان خلال تصويره مقطعًا بكاميرا صديقه أثناء سيره بالقرب من السكك الحديدية بهدف نشر التسجيل عبر تطبيق تيك توك.