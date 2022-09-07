سكان مقاطعة صينية يوثقون لحظات مرعبة وسط زلزال أدى لمصرع العشرات (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صوّره أحد سكان مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين قوة الزلزال الذي ضرب المقاطعة وأدى لمقتل العشرات.

وأظهر الفيديو تمايل المنازل والأشجار والسيارات بفعل الزلزال، وسط صرخات السكان ومحاولتهم الفرار، فضلًا عن سقوط جزء من أحد المنازل.

وأعادت الصين فتح الطرق المؤدية إلى مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، وجرى استئناف حركة المرور، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 72.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن 259 أصيبوا في الكارثة، وما زال 26 في عداد المفقودين.

وألحق الزلزال، الذي يعد الأقوى الذي يضرب المقاطعة منذ 2017، الدمار بالعديد من المباني وخلف أضرارًا جسيمة في البنية التحتية للطاقة والمياه والاتصالات.

وهرع رجال الإنقاذ من أجل الوصول إلى من تقطعت بهم السبل واستعادة المرافق، في حين تم إجلاء 11 ألفًا يوم الثلاثاء من إقليم لودينغ مركز الزلزال.

وسجّل مركز شبكات الزلازل الصيني في وقت مبكر الأربعاء زلزالًا بقوة 3 درجات عند مركز الزلزال على عمق 12 كيلومترًا.

كما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى يوم الجمعة.