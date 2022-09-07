ثمانيني مصري يتيح مكتبته المنزلية العامرة بآلاف الكتب لأبناء قريته مجانا (فيديو)

في غرفة بمنزله الريفي في إحدى قرى محافظة الدقهلية (شمالي مصر) يُجمّع العم عبد الحافظ 15 ألف كتاب قضى في جمعها 50 عامًا.

لا يبخل الثمانيني على أهل قريته بكنزه المعرفي، بل يفتح أبواب منزله لكل طالب علم ومعرفة، ولا يكتفي بإعارتهم الكتب مجانًا، بل يناقشها معهم بعد قراءتها.

وتُعد مكتبة الشيخ حمد الله عبد الحافظ من المنافذ الوحيدة المتاحة أمام سكان القرية الصغيرة، حيث يمكن العثور على مجلدات ومراجع لموضوعات تتنوع بين الدراسات الإسلامية وتفسير القرآن الكريم والأعمال الأدبية وشرح الأحاديث النبوية الشريفة واللغة العربية التي يحبها العم.





رباب حمودة أبو شعيشع -إحدى رواد المكتبة وهي من أهالي القرية- قالت لوكالة رويترز “أجد هنا مجموعة كبيرة من الكتب، وأتناقش مع الشيخ حمد الله عن الكتب التي أجده يقرأها دائمًا”.

وأفادت القارئة أنها في بعض الأحيان تجوّد القرآن مع الشيخ وتسأله عن أحكام السنة والفقه والأحاديث.

ويأمل صاحب المكتبة الحصول على الدعم لتحويل غرفته المكدسة بالكتب إلى مكتبة منظمة، وقال لرويترز إنه “مستمر في تجميع الكتب ليستفيد منها أهل القرية وغيرهم”.





وأشار إلى أن قريته لا تتوفر على نادٍ للشباب ولا مكتبة يقرأ فيها طلاب العلم أو محبو القراءة، مضيفًا “أرجو من الله أن ييسّر لنا مكانًا نحفظ فيه هذه الكتب وتكون مكتبة منظمة ومريحة لمن يريد أن يتزود من هذه الثقافة”.

وعن سبب عشقه للكتب الورقية قال “أفضل صديق فى الزمان الكتاب لأنه في أي وقت وفي أي مكان يستطيع الإنسان أن يقرأ بحريته أفضل من الهواتف الذكية، الثقافة الورقية مفضلة إلى آخر العمر”.