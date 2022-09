توم كروز يؤدي حيلة خطرة على جناح طائرة أثناء تصوير المهمة المستحيلة 7 (شاهد)

يواصل نجم هوليوود توم كروز (60 عامًا) سعيه ليكون أكثر الممثلين تحديًا للمشاهد السينمائية الصعبة حيث ظهر في مقطع فيديو ترويجي جرى تسريبه مؤخرًا وهو واقف على جناح طائرة تندفع نحو الأرض.

كان الفيديو استُخدم لتقديم فيلم (توب جان مافريك Top Gun: Maverick) في مؤتمر (CinemaCon)، في أبريل/نيسان الماضي، ثم تمت مشاركته عبر الإنترنت في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مقطع الفيديو يصرخ كروز قائلًا “مرحبًا بالجميع! كنت أتمنى أن أكون معكم. آسف على الضوضاء. كما ترون، نحن نصور أحدث جزء من فيلم (المهمة: مستحيلة)، والآن نحن فوق وادي نهر بلايد الرائع في جنوب أفريقيا المذهلة”.

ويضيف كروز أنه كان “يصنع هذا الفيلم للشاشة الكبيرة” قبل أن يظهر الكاتب كريستوفر ماكاري بجانبه في طائرة منفصلة ذات سطحين، ويقول “مرحبًا بالجميع. اسمعوا، أنا أكره المقاطعة ولكن علينا حقًا أن نواصل التصوير فنحن نفقد الضوء”.

I just really love Tom Cruise okay pic.twitter.com/DTDk5erIsR

— Stephen Ford (@StephenSeanFord) September 5, 2022