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برنامج مسابقات بريطاني يضيف “دفع فواتير الطاقة” لقائمة جوائزه! (فيديو)

دفع الفواتير صار جائزة في برنامج بريطاني شهير (مواقع إلكترونية)
7/9/2022-|آخر تحديث: 7/9/202202:37 PM (مكة المكرمة)

أصيب مشاهدو برنامج (هذا الصباح) البريطاني بالصدمة بعدما علموا أن البرنامج سيوفر لهم فرصة لكسب مدفوعات فواتير الطاقة لأربعة أشهر في لعبة (Spin to Win) وهي لعبة يمكن للمتصلين من خلالها الفوز بجوائز من خلال تدوير دولاب.

وشهدت حلقة يوم الاثنين من برنامج شبكة (أي تي في) النهاري عودة لعبة (Spin To Win ) الشهيرة بعد انقطاع، والتي عادة ما تشهد الحصول على جوائز نقدية أو عطلات.

ووسط أزمة غلاء معيشة في بريطانيا سأل المذيع أحد المتصلين عما إذا كان قلقًا بشأن فواتيره، فأجاب الرجل “نعم. لقد حصلت على أحد عدادات الدفع المسبق هذه وهو جريمة قتل بالتأكيد”.

ولحسن الحظ، توقّف دولاب اللعبة على جائزة فواتير الطاقة، فقال المتصل “يا إلهي، شكرًا، جميل! يا له من ارتياح”.

لم يصدق العديد من المشاهدين أن الأمور وصلت إلى مستوى تقديم دفع الفواتير كجائزة! حيث تتطلع بريطانيا إلى شتاء قاتم وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

وشارك المقطع الصحفي سكوت بريان، الذي كتب عبر تويتر “لقد عكس برنامج هذا الصباح وضعًا بائسًا تمامًا من خلال عرض دفع فواتير الطاقة كجائزة بالمسابقة”.

وعلّق مغرد “يا له من وقت عصيب”، فيما قال آخر “الحصول على (فواتير الطاقة) كجائزة هو أكثر انعكاس حزين على المجتمع في الوقت الحالي. كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟”.

وغرد آخر “إنه لأمر محزن أنه إذا فزت في Spin to Win، فسوف يدفعون فواتير الطاقة الخاصة بك. كان من المعتاد أن تفوز بعطلة. الوضع الآن مرعب حقًا”.

المصدر : مواقع بريطانية