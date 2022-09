برنامج مسابقات بريطاني يضيف “دفع فواتير الطاقة” لقائمة جوائزه! (فيديو)

أصيب مشاهدو برنامج (هذا الصباح) البريطاني بالصدمة بعدما علموا أن البرنامج سيوفر لهم فرصة لكسب مدفوعات فواتير الطاقة لأربعة أشهر في لعبة (Spin to Win) وهي لعبة يمكن للمتصلين من خلالها الفوز بجوائز من خلال تدوير دولاب.

وشهدت حلقة يوم الاثنين من برنامج شبكة (أي تي في) النهاري عودة لعبة (Spin To Win ) الشهيرة بعد انقطاع، والتي عادة ما تشهد الحصول على جوائز نقدية أو عطلات.

ووسط أزمة غلاء معيشة في بريطانيا سأل المذيع أحد المتصلين عما إذا كان قلقًا بشأن فواتيره، فأجاب الرجل “نعم. لقد حصلت على أحد عدادات الدفع المسبق هذه وهو جريمة قتل بالتأكيد”.

ولحسن الحظ، توقّف دولاب اللعبة على جائزة فواتير الطاقة، فقال المتصل “يا إلهي، شكرًا، جميل! يا له من ارتياح”.

#ThisMorning has turned completely dystopian and Black Mirror by offering to pay energy bills as a competition prize. pic.twitter.com/hs1DD6NXbo — Scott Bryan (@scottygb) September 5, 2022

لم يصدق العديد من المشاهدين أن الأمور وصلت إلى مستوى تقديم دفع الفواتير كجائزة! حيث تتطلع بريطانيا إلى شتاء قاتم وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

وشارك المقطع الصحفي سكوت بريان، الذي كتب عبر تويتر “لقد عكس برنامج هذا الصباح وضعًا بائسًا تمامًا من خلال عرض دفع فواتير الطاقة كجائزة بالمسابقة”.

وعلّق مغرد “يا له من وقت عصيب”، فيما قال آخر “الحصول على (فواتير الطاقة) كجائزة هو أكثر انعكاس حزين على المجتمع في الوقت الحالي. كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟”.

وغرد آخر “إنه لأمر محزن أنه إذا فزت في Spin to Win، فسوف يدفعون فواتير الطاقة الخاصة بك. كان من المعتاد أن تفوز بعطلة. الوضع الآن مرعب حقًا”.

'This Morning' in the UK offering a competition prize of paying for energy bills. If that wasn't dystopian enough, the music in the background is…pic.twitter.com/Vgj9em2AP8 — Rob O'Hanrahan (@RobOHanrahan) September 5, 2022

That spin to win your energy bills on this morning is so bleak. We’re living in an episode of black mirror. — Abigail (@rudkin_abigail) September 5, 2022

What a sad state of affairs that energy bills are now a competition prize #ThisMorning pic.twitter.com/tORmCpCAA6 — Ste (@Stephen1991_a) September 5, 2022