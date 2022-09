أعراض سكتة دماغية تفاجئ مذيعة أخبار أثناء بث مباشر (فيديو)

أصيبت مذيعة الأخبار الأمريكية جولي تشين -التي تعمل بإحدى المحطات المحلية في ولاية أوكلاهوما- بأعراض سكتة دماغية بينما كانت تخبر المشاهدين عن حدث محلي مرتبط بإطلاق صاروخ أرتميس خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما شعرت فجأة بصعوبة في الكلام.

وقالت جولي بعد أن تعثرت في كلماتها “أنا آسفة. شيء ما يحدث معي هذا الصباح، وأنا أعتذر للجميع”، لتنهي البث بشكل احترافي رغم الأزمة المفاجئة.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022