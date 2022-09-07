أعراض سكتة دماغية تفاجئ مذيعة أخبار أثناء بث مباشر (فيديو)

أصيبت مذيعة الأخبار الأمريكية جولي تشين -التي تعمل بإحدى المحطات المحلية في ولاية أوكلاهوما- بأعراض سكتة دماغية بينما كانت تخبر المشاهدين عن حدث محلي مرتبط بإطلاق صاروخ أرتميس خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما شعرت فجأة بصعوبة في الكلام.

وقالت جولي بعد أن تعثرت في كلماتها “أنا آسفة. شيء ما يحدث معي هذا الصباح، وأنا أعتذر للجميع”، لتنهي البث بشكل احترافي رغم الأزمة المفاجئة.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf — Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022

لحسن الحظ، أدرك زملاؤها في العمل أن جولي تعاني من حالة طبية طارئة فاتصلوا بالنجدة على الفور، وتبيّن أن تصرفهم السريع كان حاسمًا لأن المذيعة كانت تعاني من “بدايات سكتة الدماغية” وفقًا لما قاله الأطباء، حسبما أوضحت هي في منشور على فيسبوك.

وكتبت جولي تشين في المنشور “إذا كنت قد شاهدت الأخبار صباح السبت، فأنت تعلم كم حاولت الاستمرار بشدة، لكن الكلمات لم تكن تأتني”.

وأوضحت أنها شعرت -أثناء تحويل الكاميرات عنها إلى مذيع الأرصاد الجوية- من فقدان جزئي مفاجئ للرؤية وخدر في ذراعها ويدها وهما من الأعراض الرئيسية للسكتة الدماغية.

ويصاب أكثر من 795 ألف شخص في الولايات المتحدة بالسكتة الدماغية، مما يعني أن شخصًا ما يعاني من سكتة دماغية واحدة كل 40 ثانية تقريبًا ويموت شخص واحد كل ثلاث دقائق ونصف تقريبًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

والسكتات الدماغية تكون أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر، ولكن 38% على الأقل من الأشخاص الأصغر من ذلك يعانون منها أيضًا.

ويمكن أن تشمل أعراض السكتة الدماغية صعوبة في الكلام والصداع وحتى صعوبة في التوازن والمشي، وإذا كان وجه الشخص متدليًا أو غير قادر على الابتسام أو لا يستطيع رفع ذراعيه، فينبغي أن يطلب العناية الطبية على الفور.

WATCH: An #Oklahoma news anchor, Julie Chin, fumbles and struggles to read teleprompter as she suffers the onset of a stroke live on air. @NBC affiliate KJRH anchor Chin in #Tulsa, was rushed to the hospital. #media #health pic.twitter.com/69PzFexbq5 — BNN United States (@BNNUS) September 6, 2022

لكن المذيعة جولي تشين ليست أول شخص عاني من أعراض السكتة الدماغية على شاشة التلفاز، ففي عام 2011، تمتمت سيرين برانسون -مراسلة سي بي إس في لوس أنجلوس- بكلمات ملهمة وبدت وكأنها تكافح للتحدث.

واعتقد الكثيرون حينذاك أنها ربما أصيبت بجلطة دماغية، وتم تشخيصها في النهاية بأنها مصابة “بالصداع النصفي التقليدي”، والذي يمكن أن يسبب أعراضًا تشبه السكتة الدماغية.