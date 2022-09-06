يضم أندر أنواع الصقور في العالم.. افتتاح معرض “سهيل” للصيد في قطر (فيديو)

افتُتحت في قطر، الاثنين، النسخة السادسة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور (سهيل 2022) بمشاركة 180 شركة متخصصة في أسلحة ومستلزمات الصيد والصقور والرحلات.

وتمثل الشركات المشاركة في هذه النسخة من المعرض -التي تستمر حتى 10 سبتمبر/أيلول الجاري- 21 دولة.

وذكر المنظمون أن نسخة هذا العام تشهد زيادة بنسبة 20% مقارنة بنسخة العام الماضي.

ويهتم المعرض برياضة الصيد والقنص سواء بالأسلحة أو بالصقور ومستلزمات وتجهيزات رحلاتها، وكذلك الصناعات والحرف اليدوية التقليدية المرتبطة بهذه الرياضة.

كما يحتفي المعرض بالصقور وصيدها وتربيتها وتدريبها، وخصص قاعة لمزارع تربيتها.

ويتم خلال المعرض تنظيم “مزاد سهيل” الذي يشهد عرض أنواع نادرة من الصقور للبيع، كما تُجري اللجنة المنظمة مسابقتَي أجمل جناح وأجمل برقع الذي يتم تغطية رأس الصقر به.

وخصصت اللجنة المنظمة قاعة لشركات الأسلحة، وأخرى لشركات تجهيز السيارات ذات الدفع الرباعي المخصصة للرحلات.

كما يتم تنظيم مسابقة جديدة لطبخ “الكشتات” أو الرحلات البرية، بجانب تقديم باقة من المأكولات والأطعمة التي تُحضَّر من لحم الطرائد وتُقدَّم يوميًّا لزوار المعرض.