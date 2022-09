تلسكوب هابل يعثر على مجرة “معزولة” فريدة من نوعها ويلتقط صورا رائعة لعناقيد كروية (شاهد)

رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مجرة بعيدة معزولة وغير مألوفة تحمل اسم “إن جي سي 1156” واصفا إياها بأنها “فريدة من نوعها”.

وأوضح مسؤولو وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوربية في بيان أن صورة هابل الجديدة تُظهر آلافا من النجوم الساطعة بمجرة ​​حلزونية، وإن تلك النجوم تعدّ “الأكثر احمرارًا”.

One of a kind! 🤩

This dwarf irregular galaxy, NGC 1156, is classified as isolated, meaning there are no galaxies close enough to influence its shape and continuing star formation, giving it the odd shape.

