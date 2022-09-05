تلسكوب هابل يعثر على مجرة “معزولة” فريدة من نوعها ويلتقط صورا رائعة لعناقيد كروية (شاهد)

رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مجرة بعيدة معزولة وغير مألوفة تحمل اسم “إن جي سي 1156” واصفا إياها بأنها “فريدة من نوعها”.

وأوضح مسؤولو وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوربية في بيان أن صورة هابل الجديدة تُظهر آلافا من النجوم الساطعة بمجرة ​​حلزونية، وإن تلك النجوم تعدّ “الأكثر احمرارًا”.

One of a kind! 🤩 This dwarf irregular galaxy, NGC 1156, is classified as isolated, meaning there are no galaxies close enough to influence its shape and continuing star formation, giving it the odd shape. Learn more about this @NASAHubble image: https://t.co/CwDqE2uXoi pic.twitter.com/hlv8pJLOMr — NASA Goddard (@NASAGoddard) August 29, 2022

وتوضح التقارير أن النجوم الحمراء الساطعة المنتشرة عبر الصورة تمثل مناطق تكوّن نجمي مكثف يغذي الطاقة القصوى للمجرة ويعطي تدفقات غاز الهيدروجين المتأين من هذه النجوم الشابة وهجًا أحمر.

وأضاف البيان أنه تم تصنيف المجرة على أنها “معزولة” لغياب أي مجرات أخرى قريبة منها بما يكفي للتأثير في شكلها الغريب واستمرار تشكل النجوم.

تصادم مجرات وعناقيد كروية

والتقط تلسكوب هابل الفضائي صورة جديدة رائعة تظهر مجرتين حلزونيتين متداخلتين.

وتعرف المجرات الحلزونية بأنها تكوين ضخم من مجموعة من الغاز والغبار ومليارات النجوم وأنظمتها الشمسية، وترتبط هذه المكونات بعضها ببعض بفعل الجاذبية.

وتوجد في المجرة الحلزونية عادة أذرع منحنية تجعلها شبيهة بطاحونة الهواء.

Fast facts on this #HubbleClassic image of M66! ⬇️ Object: spiral galaxy Distance: 35 million light-years Constellation: Leo Wavelengths: visible & infrared Discover more at: https://t.co/mKwfxPD1tM pic.twitter.com/C5Luh8Zihq — Hubble (@NASAHubble) September 1, 2022

وقام تلسكوب هابل الفضائي أيضا بحملة لتصوير العناقيد الكروية القريبة من قلب مجرة درب التبانة.

والعناقيد الكروية هي مجموعات كثيفة من النجوم يصل عددها إلى مليون نجم، وهي في عمر الكون نفسه تقريبًا.

وتستضيف مجرة درب التبانة أكثر من 150 من هذه العناقيد تشكّل الكثير منها داخل مجرات أصغر اندمج بعضها ببعض في وقت سابق لتتشكل المجرة التي نعيش فيها اليوم.

وتظهر الصورة التجمع الكروي “إن جي سي 6558” الأقرب إلى مركز مجرة درب التبانة. والتقط هابل صورًا للعناقيد الكروية إن جي سي 6638 و إن جي سي 6540 و ليلر1 و تارزان 9 و2.

ويحتوي عنقود إن جي سي 6558 على مجموعة متنوعة من النجوم بألوان مختلفة، حيث تزداد كثافة النجوم باتجاه مركز الكتلة الكروية.

A glittering gathering of stars ✨ This spectacular #HubbleFriday view shows the globular cluster NGC 6558, about 23,000 light-years away. Globular clusters are groups of stars bound together by gravity: https://t.co/E2ZiApap9M pic.twitter.com/a8UHg3Pl3k — Hubble (@NASAHubble) September 2, 2022

واعتمد علماء الفلك على اثنتين من أدوات تلسكوب هابل القوية هما كاميرا المجال الواسع 3 والكاميرا المتقدمة “أيه سي إس”.

وتتشكل جميع النجوم في الكتلة الكروية في نفس الوقت تقريبًا، ولها تركيبات متشابهة، مما يوفر مختبرًا طبيعيًّا لعلماء الفلك لاختبار نظرياتهم حول تكوين النجوم وتطورها.

وترتبط جميع النجوم في الكتلة الكروية بعضها ببعض بقوة عن طريق الجاذبية، ويزداد عدد الحشود الكروية باتجاه مركز المجرة.

وتصعب دراسة العناقيد الكروية باتجاه مركز مجرة درب التبانة، حيث يحجبها الغاز والغبار والضوء ذو التركيز العالي للنجوم.

ولا تستطيع الأدوات الأرضية بسهولة مراقبة التجمعات الكروية بسبب التشوهات التي يسببها الغلاف الجوي، مما يجعل تلسكوب هابل الفضائي في وضع مثالي لدراسة هذه الهياكل الضخمة.

وتسمح تلك اللقطات الفريدة والمميزة لعلماء الفلك باكتساب رؤى قيّمة حول تكوين المجرات وتطورها من خلال التحقيق في أشكال وأحجام وهياكل العناقيد الكروية.

يُشار إلى أن تلسكوب هابل الفضائي هو مشروع تعاون دولي بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوربية.