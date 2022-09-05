أثناء بث مباشر.. وفاة قيادي في حزب الوفد المصري خلال حفل توزيع جوائز (فيديو)

فارق القيادي بحزب الوفد المصري خالد عاشور الحياة، مساء الجمعة، أثناء حفل توزيع جوائز دورة رياضية في محافظة البحيرة شمالي مصر.

ورصد بث مباشر لحساب حزب الوفد، الحادث المؤسف، حيث كان عاشور يعتلي المنصة الرئيسية بجوار عدد من النواب والقيادات الشعبية أثناء تسليم الجوائز للفائزين، فوافته المنية فجأة.

ويبدو أن خالد عاشور شعر بتعب مفاجئ فحاول الجلوس إلا أن توازنه اختل فسقط على الأرض ليفارق الحياة. وقد حاول المشاركون في الحفل مساعدته، من دون جدوى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكلمات الأخيرة التي قالها عاشور خلال الحفل، وتمنى فيها أن يتوفاه الله خلال القيام بأحد أعمال الخير.

ونعى المتابعون خالد عاشور، وسط إشادة كبيرة بدوره في الاهتمام بشؤون القرى المختلفة في محافظة البحيرة، التي ينتمي إليها.

وفي هذا السياق، حرص رئيس حزب الوفد السيد البدوي وعدد من قيادات الحزب على حضور مراسم الدفن والجنازة ومواساة زوجة عاشور وأبنائه في مصابهم.