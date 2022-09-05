بينهم أطفال.. إصابات إثر سقوط لعبة من ارتفاع 50 مترا بأحد الملاهي في الهند (فيديو)

أصيب 10 على الأقل، بينهم 5 أطفال، إثر سقوط لعبة بأحد الملاهي في الهند من ارتفاع 50 مترًا.

وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا لسقوط اللعبة بشكل مفاجئ، لترتطم بالأرض ويصاب عدد من مستخدميها.

وذكرت صحف ووسائل إعلام محلية أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى قريب لعلاجهم من الإصابات التي تركزت في الظهر والفك، وأشارت إلى أنهم في حالة مستقرة.

ونقلت الصحف عن متحدث باسم الشرطة أنها بدأت التحقيق في الحادث.

ورجّح منظم الاحتفال أن يكون عطل فني هو السبب في سقوط اللعبة، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر في احتفال من تنظيمه.