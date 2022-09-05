بينهم أطفال.. إصابات إثر سقوط لعبة من ارتفاع 50 مترا بأحد الملاهي في الهند (فيديو)
5/9/2022
أصيب 10 على الأقل، بينهم 5 أطفال، إثر سقوط لعبة بأحد الملاهي في الهند من ارتفاع 50 مترًا.
وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا لسقوط اللعبة بشكل مفاجئ، لترتطم بالأرض ويصاب عدد من مستخدميها.
من ارتفاع شاهق.. سقوط مروع لأحد ألعاب الملاهي في #الهند وإصابة العشرات بينهم أطفال #الجزيرة_مباشر #متداول #الهند pic.twitter.com/FOFH1b2OUv
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2022
وذكرت صحف ووسائل إعلام محلية أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى قريب لعلاجهم من الإصابات التي تركزت في الظهر والفك، وأشارت إلى أنهم في حالة مستقرة.
ونقلت الصحف عن متحدث باسم الشرطة أنها بدأت التحقيق في الحادث.
ورجّح منظم الاحتفال أن يكون عطل فني هو السبب في سقوط اللعبة، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر في احتفال من تنظيمه.
المصدر : خدمة سند