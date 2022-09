بعد “نوبل” و”غرامي”.. أوباما يفوز بجائزة “إيمي” ويقترب من إنجاز فني تاريخي

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون الأمريكية أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حصل على جائزة إيمي لأفضل راوٍ، وذلك عن أدائه الصوتي في مسلسل “حدائقنا الوطنية العظيمة” الذي يُعرض على منصة نتفليكس.

وشارك أوباما في الأداء الصوتي للمسلسل الوثائقي الذي يتناول خلال 5 أجزاء المتنزهات الوطنية في العالم.

ونافس أوباما النجم السابق في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة كريم عبد الجبار والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار لوبيتا نيونجو وعالم الطبيعة المخضرم ديفيد أتنبورو، على جائزة إيمي لأفضل راوٍ.

Congrats to President Barack Obama who just became the first President to win a competitive Emmy for narrating Our Great National Parks pic.twitter.com/v86JNsyDGD

— Netflix (@netflix) September 4, 2022