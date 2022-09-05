الجزيرة تستنكر تنصل الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته عن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة وتطالب بتحقيق دولي

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية نتائج تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في جريمة مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في مايو/أيار الماضي.

وقالت الشبكة في بيان إن “نتائج هذا التحقيق تؤكد أن الاعتراف الضمني المتردد من جيش الاحتلال الإسرائيلي يراد به التنصل من المسؤولية الجنائية التي يتحملها عن قتل شيرين أبو عاقلة، والتي أثبتتها تحقيقات دولية ومهنية عدة”.

واستنكرت شبكة الجزيرة “عدم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصريح بجريمته، ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة”.

وطالبت الشبكة “بأن تتولى جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، لإقرار العدالة لشيرين وعائلتها وزملائها الصحفيين في أنحاء العالم”.

عاجل | شبكة #الجزيرة: تستنكر عدم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصريح بجريمة قتل #شيرين_أبو_عاقلة ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة

• نطالب بأن تتولى جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة لإقرار العدالة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 5, 2022

وجددت شبكة الجزيرة “دعمها ومساندتها لعائلة شيرين وزملائها”، وطالبت “المؤسسات الإعلامية والهيئات المدافعة عن حرية الصحافة بمواصلة العمل على كل المسارات المتاحة حتى ينال المسؤولون عن هذه الجريمة جزاءهم القانوني”.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، للمرة الأولى بوجود “احتمال كبير” لقتل الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية.

ورفضت عائلة الزميلة شيرين، الاثنين، نتائج تحقيق جيش الاحتلال، وطالبت بإجراء “تحقيق شامل من المحكمة الجنائية الدولية”.

وقالت العائلة في بيان إن “الحكومة والجيش في إسرائيل حاولا إخفاء الحقيقة وتجنب المسؤولية عن مقتل شيرين أبو عاقلة”.

بدوره، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة “هذا التقرير محاولة إسرائيلية جديدة للتهرب من مسؤولية قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة”.

وأعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، في مايو الماضي، إحالة ملف جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الشبكة إنها شكلت “تحالفًا قانونيًّا دوليًّا يضم فريقها القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه إلى المدعي العام للمحكمة”.

وتعهدت شبكة الجزيرة “بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية، وأخذ جزائهم القانوني”.