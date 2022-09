“عطف المحتاج على الأحوج”.. ناشطون يشيدون بطفل باكستاني آثر ضحايا الفيضانات على نفسه (فيديو)

أثّر طفل باكستاني في عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاهدوا مقطعًا مصورًا يوثق فعلًا لاقى استحسانهم.

وظهر الطفل -وهو ماسح أحذية- أثناء تبرعه بمال حصل عليه من عمله لصندوق إنقاذ منكوبي الفيضانات في منطقة ثوكار نياز بيك بضواحي مدينة لاهور.

وظل الطفل الصغير يُخرج المال من جيبه ويضعه في الصندوق، ولم يُبقِ إلا مبلغًا قليلًا، بينما كان القائمون على الصندوق -من مؤسسة الخدمات الباكستانية الخيرية- يوثقون المشهد.

وتبرع الطفل للصندوق بـ30 روبية (نصف دولار)، وقالت المؤسسة الخيرية إن الطفل أراد التبرع ولم يكن معه مال فقام بتلميع الأحذية للحصول عليه.

وأشادت المؤسسة بفعل الطفل عبر نشر رسم كاريكاتوري له على حسابها في تويتر، وكتبت “ليست العبرة بقدر المال الذي تعطيه، إنما بقدر الحب الذي تعطي به”.

Let's stepping stone toward heaven ,donate as much as you can.https://t.co/GzZrsTWRU9

#AlkhidmatFloodAppeal pic.twitter.com/XV6nWkoBDl

