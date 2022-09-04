منوعات|باكستان

“عطف المحتاج على الأحوج”.. ناشطون يشيدون بطفل باكستاني آثر ضحايا الفيضانات على نفسه (فيديو)

4/9/2022

أثّر طفل باكستاني في عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاهدوا مقطعًا مصورًا يوثق فعلًا لاقى استحسانهم.

وظهر الطفل -وهو ماسح أحذية- أثناء تبرعه بمال حصل عليه من عمله لصندوق إنقاذ منكوبي الفيضانات في منطقة ثوكار نياز بيك بضواحي مدينة لاهور.

وظل الطفل الصغير يُخرج المال من جيبه ويضعه في الصندوق، ولم يُبقِ إلا مبلغًا قليلًا، بينما كان القائمون على الصندوق -من مؤسسة الخدمات الباكستانية الخيرية- يوثقون المشهد.

وتبرع الطفل للصندوق بـ30 روبية (نصف دولار)، وقالت المؤسسة الخيرية إن الطفل أراد التبرع ولم يكن معه مال فقام بتلميع الأحذية للحصول عليه.

وأشادت المؤسسة بفعل الطفل عبر نشر رسم كاريكاتوري له على حسابها في تويتر، وكتبت “ليست العبرة بقدر المال الذي تعطيه، إنما بقدر الحب الذي تعطي به”.

وفي مشهد آخر مؤثر، بادر أحد القائمين على جمع التبرعات بحضن الطفل إشادة وتأثرًا بما فعل.

ووصف ناشطون ما فعله الطفل بأنه “عطف المحتاج على الأحوج”، وقال آخرون إنه تعاطف مع ضحايا الفيضانات وهو واحد منهم.

وكتب عماد موغول “طفل يعمل في تنظيف الأحذية لكنه يملك قلبًا كبيرًا لا يملكه بعض أصحاب المصانع والأثرياء”.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات في باكستان إن الفيضانات شرّدت 33 مليون شخص، وارتفع عدد القتلى إلى 1162 شخصًا بينهم 384 طفلًا و231 امرأة منذ مطلع يوليو/تموز الماضي.

وكشفت وكالة الفضاء الأوربية، الخميس، أن الأمطار هطلت على باكستان بغزارة تزيد على الكميات المعتادة بـ10 أضعاف، مما تسبب في حدوث فيضانات مدمرة.

المصدر : الجزيرة مباشر