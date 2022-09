“كنز في الفضاء”.. أول صورة مباشرة يلتقطها “جيمس ويب” لكوكب خارج نظامنا الشمسي (شاهد)

تمكن علماء الفلك لأول مرة من استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، في التقاط صورة مباشرة لكوكب خارج نظامنا الشمسي.

وأظهرت الصورة التي نشرتها (ناسا) لقطة فريدة للكوكب الخارجي وهو كوكب عملاق غازي ليس له أي سطح صخري ولا يمكن أن يكون صالحًا للحياة.

وتوضح الصورة كيف يمكن لتلسكوب جيمس ويب أن يلتقط بسهولة عوالم خارج نظامنا الشمسي، مما يفتح الطريق لكشف المزيد من المعلومات عن الكواكب الخارجية أكثر من أي وقت مضى.

