“كنز في الفضاء”.. أول صورة مباشرة يلتقطها “جيمس ويب” لكوكب خارج نظامنا الشمسي (شاهد)

تمكن علماء الفلك لأول مرة من استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، في التقاط صورة مباشرة لكوكب خارج نظامنا الشمسي.

وأظهرت الصورة التي نشرتها (ناسا) لقطة فريدة للكوكب الخارجي وهو كوكب عملاق غازي ليس له أي سطح صخري ولا يمكن أن يكون صالحًا للحياة.

وتوضح الصورة كيف يمكن لتلسكوب جيمس ويب أن يلتقط بسهولة عوالم خارج نظامنا الشمسي، مما يفتح الطريق لكشف المزيد من المعلومات عن الكواكب الخارجية أكثر من أي وقت مضى.

Talk about out of this world! This is Webb’s first direct image of a planet outside of our solar system, and it hints at Webb’s future possibilities for studying distant worlds: https://t.co/ITcl6RItLa Not what you expected? Let’s walk through the details👇 pic.twitter.com/bCgzW0dcUE — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 1, 2022

وقالت ساشا هينكلي أستاذة الفيزياء وعلوم الفلك في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة في تصريحات نشرتها ناسا على موقعها الإلكتروني “هذه لحظة تحول، ليس فقط بالنسبة لتلسكوب ويب ولكن أيضًا لعلم الفلك بشكل عام”.

وجاء في بيان لوكالة الفضاء الأمريكية أن التلسكوب العملاق يكشف عن الكوكب الخارجي المسمى (هيب 65426 بي) ويزيد حجمه على كتلة كوكب المشتري بما بين 6 و12 ضعفا.

ولفت البيان إلى أن عمر الكوكب أصغر من غيره من الكواكب، حيث يمتد عمره بين 15 و20 مليون سنة، مقارنة بأرضنا التي يبلغ عمرها 4.5 مليارات سنة.

يشار إلى أن تلسكوب جيمس ويب هو مهمة دولية تقودها وكالة ناسا بالتعاون مع شركائها في وكالتي الفضاء الأوربية والكندية.

واكتشف علماء الفلك الكوكب أول مرة عام 2017 باستخدام التلسكوب الكبير التابع للمرصد الأوربي الجنوبي في تشيلي والتقطوا صورا له باستخدام موجات الأشعة تحت الحمراء القصيرة.

Why don’t these look like images of our solar system captured by Juno or Cassini? Space is big and exoplanets are small — and far away from us! Don’t forget, we didn’t get our first detailed look at Pluto until 2015 when New Horizons visited. pic.twitter.com/En3zsZa0Wc — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 1, 2022

كنز في الفضاء

بيد أن ما يميز تلسكوب ويب هو اعتماده على موجات أطول من الأشعة تحت الحمراء، مما يكشف عن تفاصيل جديدة لم تتمكن التلسكوبات الأرضية من توضيحها.

وقالت آرين كارتر الباحثة في جامعة كاليفورنيا، التي قادت تحليل الصور “كان الحصول على هذه الصورة أشبه بالبحث عن كنز في الفضاء”.

وأضافت في تصريحات نقلتها (ناسا) أنها لم تتمكن في البداية من رؤية الصور بوضوح، ولكن من خلال المعالجة الدقيقة لها تمكنت من إزالة الضوء القادم من النجم واكتشاف الكوكب.

ولفتت إلى أن هناك المزيد من الصور للكواكب الخارجية التي ستعيد تشكيل فهمنا العام للفيزياء والكيمياء، مشيرة إلى إمكانية اكتشاف كواكب لم تكن معروفة من قبل.

ويقوم الباحثون بتحليل البيانات بهدف إعداد ورقة سوف يقدمونها إلى المجلات العلمية.

ويعتبر التقاط صور مباشرة للكواكب خارج النظام الشمسي أمرًا صعبًا لأن النجوم تكون أكثر سطوعًا من الكواكب، ولا سيما أن كوكب (هيب 65426 بي) أكثر خفوتًا بـ10 آلاف ضعف من نجمه المضيف.

ويذكر أن هذه الصورة ليست الأولى التي يتم التقاطها مباشرة لكوكب خارج المجموعة الشمسية، فقد التقط تلسكوب هابل الفضائي صورًا مباشرة لكواكب خارج المجموعة الشمسية سابقًا.