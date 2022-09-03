ربطوه بشجرة وأوسعوه ضربًا.. ماذا فعل مدرس الرياضيات لينتقم منه الطلاب؟ (شاهد)

قام عدد من الطلاب في ولاية جهارخاند الهندية بربط مدرس رياضيات بجذع شجرة وضربه، بزعم استخدامه عبارات مسيئة ذات مغزى طبقي ضدهم.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الطلاب وهم يحيطون بالمعلم سومان سينغ -الذي كان مديرا سابقا للمدرسة- من كل جانب، بعد أن ربطوه بجذع شجرة هو وعاملان بالمدرسة، ثم قاموا بشكل رئيسي بالاعتداء على المعلم.

झारखंड के दुमका में 9वीं कक्षा के बच्चों के प्रैक्टिकल में नंबर कम आए तो छात्रों का गुस्‍सा अध्‍यापकों पर उतरा. छात्रों ने अध्‍यापकों को बंधक बनाकर पिटाई की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें छात्रों ने अध्‍यापकों को पेड़ से बांध रखा है. pic.twitter.com/5IKtDYfTyA — Ashraf Hussain (@AshrafFem) August 31, 2022

وأوضحت السلطات المحلية أن المعلم أصيب بجروح طفيفة، وأنه أكد أن الطلاب اعتدوا عليه لأنه لم يمنحهم “علامات تقييم جيدة”.

ولفتت إلى أن نحو 11 طالبا من المدرسة من أصل 32 حصلوا فعلا على درجات ضعيفة جدا تؤدي إلى الرسوب.

وفي هذا السياق، كشفت الشرطة أن إدارة المدرسة “لم تقدم أي شكوى مكتوبة بشأن الحادث”.

Jharkhand | School students in a village in Dumka tied their teachers to a tree & allegedly beat them up for providing fewer marks to them due to which they flunked their exams pic.twitter.com/P9slt1DjmB — ANI (@ANI) August 31, 2022

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة طلبت من إدارة المدرسة تقديم شكوى لكنها رفضت “خوفًا على مستقبل الطلاب”.

وأشارت الشرطة إلى أن أغلب طلاب المدرسة تورطوا في الحادث.

من جانبه، أوضح ساتيارثي المسؤول المحلي بالولاية، لوسائل إعلام محلية، أن التوترات بين المعلم والطلاب بدأت منذ أربعة أشهر.

وقال “في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان الماضي كان الطلاب غير راضين عن المعلم سومان سينغ، حيث اعتاد على إلقاء الشتائم على أساس طبقي”.

انتقام الراسبين.. طلاب إحدى مدارس ولاية #جهارخاند الهندية يربطون مدير المدرسة ومعلم الرياضيات وأحد الإداريين في شجرة ويضربونهم بدعوى تسبّبهم في عدم نجاحهم.. وعلق المعلم كومار سومان: اتصل بنا الطلاب بحجة عقد اجتماع، حدث ذلك لأن علاماتهم العملية لم تُضمّن في النتائج#الهند pic.twitter.com/hNfxshFteb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2022

وأشار إلى أن شكوى الطلاب تم تسجيلها والتحقيق فيها، في حين اكتفت المدرسة بتخفيض رتبة سينغ من مدير للمدرسة إلى مدرس بها، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

وأضاف ساتيارثي أنه تمت تسوية قضية الإهانات القائمة على أساس طبقي لكن الطلاب قاموا بضرب المعلم في 29 أغسطس/ آب الماضي.

ولفت إلى أن هناك بعض المشكلات في تقييم الطلاب بالفعل، وأنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن في هذه الواقعة.