ربطوه بشجرة وأوسعوه ضربًا.. ماذا فعل مدرس الرياضيات لينتقم منه الطلاب؟ (شاهد)

قام عدد من الطلاب في ولاية جهارخاند الهندية بربط مدرس رياضيات بجذع شجرة وضربه، بزعم استخدامه عبارات مسيئة ذات مغزى طبقي ضدهم.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الطلاب وهم يحيطون بالمعلم سومان سينغ -الذي كان مديرا سابقا للمدرسة- من كل جانب، بعد أن ربطوه بجذع شجرة هو وعاملان بالمدرسة، ثم قاموا بشكل رئيسي بالاعتداء على المعلم.

وأوضحت السلطات المحلية أن المعلم أصيب بجروح طفيفة، وأنه أكد أن الطلاب اعتدوا عليه لأنه لم يمنحهم “علامات تقييم جيدة”.

ولفتت إلى أن نحو 11 طالبا من المدرسة من أصل 32 حصلوا فعلا على درجات ضعيفة جدا تؤدي إلى الرسوب.

وفي هذا السياق، كشفت الشرطة أن إدارة المدرسة “لم تقدم أي شكوى مكتوبة بشأن الحادث”.

Jharkhand | School students in a village in Dumka tied their teachers to a tree & allegedly beat them up for providing fewer marks to them due to which they flunked their exams pic.twitter.com/P9slt1DjmB

— ANI (@ANI) August 31, 2022