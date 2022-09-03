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ربطوه بشجرة وأوسعوه ضربًا.. ماذا فعل مدرس الرياضيات لينتقم منه الطلاب؟ (شاهد)

طلاب هنود يضربون معلمهم بعد ربطه بجذع شجرة (مواقع التواصل)
3/9/2022-|آخر تحديث: 3/9/202201:52 PM (مكة المكرمة)

قام عدد من الطلاب في ولاية جهارخاند الهندية بربط مدرس رياضيات بجذع شجرة وضربه، بزعم استخدامه عبارات مسيئة ذات مغزى طبقي ضدهم.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الطلاب وهم يحيطون بالمعلم سومان سينغ -الذي كان مديرا سابقا للمدرسة- من كل جانب، بعد أن ربطوه بجذع شجرة هو وعاملان بالمدرسة، ثم قاموا بشكل رئيسي بالاعتداء على المعلم.

وأوضحت السلطات المحلية أن المعلم أصيب بجروح طفيفة، وأنه أكد أن الطلاب اعتدوا عليه لأنه لم يمنحهم “علامات تقييم جيدة”.

ولفتت إلى أن نحو 11 طالبا من المدرسة من أصل 32 حصلوا فعلا على درجات ضعيفة جدا تؤدي إلى الرسوب.

وفي هذا السياق، كشفت الشرطة أن  إدارة المدرسة “لم تقدم أي شكوى مكتوبة بشأن الحادث”.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة طلبت من إدارة المدرسة تقديم شكوى لكنها رفضت “خوفًا على مستقبل الطلاب”.

وأشارت الشرطة إلى أن أغلب طلاب المدرسة تورطوا في الحادث.

من جانبه، أوضح ساتيارثي المسؤول المحلي بالولاية، لوسائل إعلام محلية، أن التوترات بين المعلم والطلاب بدأت منذ أربعة أشهر.

وقال “في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان الماضي كان الطلاب غير راضين عن المعلم سومان سينغ، حيث اعتاد على إلقاء الشتائم على أساس طبقي”.

وأشار إلى أن شكوى الطلاب تم تسجيلها والتحقيق فيها، في حين اكتفت المدرسة بتخفيض رتبة سينغ من مدير للمدرسة إلى مدرس بها، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

وأضاف ساتيارثي أنه تمت تسوية قضية الإهانات القائمة على أساس طبقي لكن الطلاب قاموا بضرب المعلم في 29 أغسطس/ آب الماضي.

ولفت إلى أن هناك بعض المشكلات في تقييم الطلاب بالفعل، وأنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن في هذه الواقعة.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية