دراسة: بعض الكواكب قادرة على تشكيل أنهار من الألماس

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة (ساينس أدفانسز)، أمس الجمعة، أنه من المحتمل أن تكون بعض الكواكب قادرة على تشكيل أنهار من الألماس.

واستخدمت الدراسة نوعًا بسيطًا من البلاستيك لإعادة إنشاء الظروف التي يُفترض أن تكون أدت إلى وجود الألماس في جوف كوكبي أورانوس ونبتون.

ووضع العلماء فرضية بأن ضغوطا هائلة تحول الهيدروجين والكربون إلى ألماس يتدفق على عمق آلاف الكيلومترات تحت السطحين الغازيين للكوكبين العملاقين الجليديين.

وأشارت الدراسة إلى أن احتكاك الأكسجين بهذا المزيج يسهل تكوين الألماس، وأوضح دومينيك كراوس وهو عالم فيزياء من مختبر الأبحاث الألماني (أتش زد دي آر) وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن هذه الأنهار هي على الأرجح من نوع مميز جدًّا.

وأوضح كراوس لوكالة الصحافة الفرنسية أن الألماس يتشكل على الأرجح من “سائل حار وكثيف”، قبل أن يتدفق ببطء نحو المنطقة الصخرية الموجودة وسط الكوكبين على عمق 10 آلاف كيلومتر تحت سطحيهما، ثم ينتشر السائل في طبقات على مسافة تصل إلى مئات الكيلومترات أو أكثر.

ويحاول علماء من مختبر (أتش زد دي آر) وجامعة (روستوك) الألمانية و(إيكول بوليتكنيك) الفرنسية، إعادة إنشاء الشروط التي تتشكل فيها أنهار الألماس.

واستخدموا نوعًا بسيطًا من البلاستيك يلعب دورًا في مزج المكونات الضرورية لتشكيل الألماس وهي الكربون والهيدروجين والأكسجين، وهذا النوع البلاستيكي هو نفسه المُستخدم في تصنيع عبوات المشروبات الغازية. ثم عرضوه للحرارة عبر استخدام ليزر قوي في مختبر (سلاك) في ستانفورد الأمريكية.

وأشار كراوس إلى أن الألماس النانوي الذي تشكل تمت رؤيته من خلال أشعة سينية بسيطة جدًّا لكنها ذات كثافة مذهلة، وهو صغير لدرجة أن رؤيته بالعين المجردة مستحيلة.

