زلزالان يضربان مبنى برلمان دولة أوربية أثناء مناقشة مشروع تأمين من الزلازل (فيديو)

ضرب زلزالان مبنى البرلمان في ليختنشتاين وهي دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب بأوربا الوسطى، عندما كانت عضوة بالبرلمان تناقش فكرة وضع تأمين من الزلازل.

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب المنطقة 4.1 درجات على مقياس ريختر، حيث تسبب في اهتزاز القاعة بقوة وتعليق جلسة البرلمان على الفور.

وكان البرلمان يناقش رسميًّا ما إذا كانت ليختنشتاين بحاجة إلى توفير سبل التأمين في حالة وقوع زلزال أم لا.

وتظهر خلال المقطع المصور النائبة بيتينا بيتزولد ماهر من حزب الحرية وهي تطرح الفكرة، لكن زلزالًا طفيفًا قاطع حديثها مما دفعها إلى الضحك.

واستكملت النائبة عرض مشروع القانون على البرلمان إلا أن زلزالًا أقوى ضرب القاعة وتسبب في حدوث حالة من التوتر فسارع الجميع إلى الخروج من المكان.

🇱🇮Two earthquakes hit Liechtenstein just as lawmakers in the tiny Alpine principality were debating the pros and cons of quake insurance. pic.twitter.com/LhopSNu1eV

