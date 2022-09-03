زلزالان يضربان مبنى برلمان دولة أوربية أثناء مناقشة مشروع تأمين من الزلازل (فيديو)

ضرب زلزالان مبنى البرلمان في ليختنشتاين وهي دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب بأوربا الوسطى، عندما كانت عضوة بالبرلمان تناقش فكرة وضع تأمين من الزلازل.

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب المنطقة 4.1 درجات على مقياس ريختر، حيث تسبب في اهتزاز القاعة بقوة وتعليق جلسة البرلمان على الفور.

وكان البرلمان يناقش رسميًّا ما إذا كانت ليختنشتاين بحاجة إلى توفير سبل التأمين في حالة وقوع زلزال أم لا.

وتظهر خلال المقطع المصور النائبة بيتينا بيتزولد ماهر من حزب الحرية وهي تطرح الفكرة، لكن زلزالًا طفيفًا قاطع حديثها مما دفعها إلى الضحك.

واستكملت النائبة عرض مشروع القانون على البرلمان إلا أن زلزالًا أقوى ضرب القاعة وتسبب في حدوث حالة من التوتر فسارع الجميع إلى الخروج من المكان.

🇱🇮Two earthquakes hit Liechtenstein just as lawmakers in the tiny Alpine principality were debating the pros and cons of quake insurance. pic.twitter.com/LhopSNu1eV — NoComment (@nocomment) September 2, 2022

وذكرت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) أن رئيس البرلمان ألبرت فريك أعلن استراحة مدتها 15 دقيقة عقب الزلزالين وقال “هذا قد يزداد قليلًا، فأنت لا تعرف أبدًا ما إذا كانت ستقع توابع”.

وأظهرت سجلات مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالًا قوته 4 درجات ضرب ليختنشتاين، الواقعة بين سويسرا والنمسا، بعد ظهر الخميس.

وتواصل سكان المنطقة مع شرطة ليختنشتاين عقب تداول المقطع المصور على منصات التواصل الاجتماعي للاستفسار عن عواقب الزلزال.

وأفادت الشرطة بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأشخاص أو الممتلكات.

وييقترب عدد سكان ليختنشتاين من 39 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 160 كيلومترا مربعا، وتقع بين غرب النمسا وشرق سويسرا في جبال الألب.