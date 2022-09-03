عالم مغربي يكشف تقنية جديدة لشحن البطارية خلال 5 دقائق (فيديو)

يعتزم مرشيد اليزمي -العالم المغربي المتخصص في بطاريات الليثيوم- تقديم براءة اختراع شاحن لا يستغرق سوى 5 دقائق لشحن البطارية.

وقال اليزمي لموقع (إس إن آر تي نيوز) التابع للتلفزيون الحكومي​​​​​​​، إن التجارب الأخيرة التي قادها برفقة فريقه -المستقر في سنغافورة- توصلت إلى شحن بطارية الليثيوم في 5 دقائق.

وتُعد هذه المدة أقل بنسبة 17% من التوقيت السابق الذي سجله العالم ذاته قبل عام تقريبًا، عندما وصل إلى مدة 6 دقائق.

وأوضح اليزمي أن التقنية الجديدة تعتمد على تدبير لتيار الكهرباء في البطارية بدل التركيز على ضغطها الكهربائي، وهي التقنية المسماة “الفولت غير الخطي”.

وقال إن الطريقة التقليدية في شحن البطاريات تتطلب مدة لا تقل عن نصف ساعة لتعبئة 20-80%، أما التجارب الأخيرة التي قادها برفقة فريقه فبإمكانها -من خلال التقنية الجديدة- شحن بطارية بنسبة 100%، في توقيت لا يتعدى 15 دقيقة”.

وأضاف أن الأبحاث الأخيرة حطمت الرقم القياسي في الشحن، بعد أن نجحت التجارب في شحن بطارية ليثيوم في 5 دقائق.

وأكد اليزمي أن تقنية الشحن الجديدة ملائمة لجميع بطاريات الليثيوم، من بطاريات الهاتف الذكي إلى بطاريات سيارات تسلا.

وبحسب موقع التلفزيون المغربي، فإن البحث العلمي لليزمي لا يقتصر على تحطيم رقم قياسي للمدة الكفيلة بشحن بطارية ليثيوم، بل إنه يقود مشروعًا علميًّا في جامعة (يان يانغ) يتمحور حول استعمال مادة الفلور بدلًا من الليثيوم، على أساس أن الفلور أكثر وفرة وأقل تكلفة في الاستخراج.

وولِد اليزمي في مدينة فاس شمالي المغرب عام 1953، وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي، وبدأ دراسته الجامعية في جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، قبل أن يغادرها عام 1972 إلى فرنسا.