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الكويت.. تصرفات ضابط أمن تثير السخط في مركز تجاري والداخلية تعلّق (فيديو)

عسكري كويتي يتصرف بصورة غير لائقة في أحد المراكز التجارية
عسكري كويتي يتصرف بصورة غير لائقة في مركز تجاري (مواقع التواصل)
3/9/2022-|آخر تحديث: 3/9/202210:23 PM (مكة المكرمة)

أثار مقطع مصوّر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت غضبًا واسعًا، وذلك عقب ظهور أحد أفراد الشرطة بالزي العسكري للقوات الخاصة الكويتية وهو يتجاوز صفوف المتسوقين بمركز تجاري باستخدام القوة.

ويظهر في المقطع المتداول تخطي الضابط طابور الدفع (الكاشير) مُزيحًا أغراض المتسوقين الآخرين بطريقة غير لائقة وتجاوزهم من دون استئذان.

وغرّد الصحفي الكويتي تيسير الرشيدان “المحترم وزير الداخلية والدفاع، ضابط بنجمة واحدة يتعدى على المتسوقين بسوق رامز ويُرهبهم، في دولة العدل والأمان”.

ورأى مغردون أن المشهد يعكس استغلال هذا العسكري للسلطة ببذلته التابعة للقوات الخاصة، حسب وصفهم.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في تغريدة عبر تويتر، اليوم السبت، توقيف أحد منتسبي الوزارة عقب ظهوره في مقطع مصوّر يتصرف بشكل غير لائق مع عاملين ومرتادي أحد مراكز التسوق، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إن “قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري (القوات الخاصة) استخدم القوة مع أشخاص بأحد مراكز التسوق”.

وأضافت الداخلية “حيث اتضح أنه من منتسبي الوزارة، وجارٍ إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

ودعا ناشطون إلى ضرورة محاكمة هذا العسكري وفصله واتخاذ أشد العقوبات بحقه، وفق تعبيرهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند