الكويت.. تصرفات ضابط أمن تثير السخط في مركز تجاري والداخلية تعلّق (فيديو)

أثار مقطع مصوّر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت غضبًا واسعًا، وذلك عقب ظهور أحد أفراد الشرطة بالزي العسكري للقوات الخاصة الكويتية وهو يتجاوز صفوف المتسوقين بمركز تجاري باستخدام القوة.

ويظهر في المقطع المتداول تخطي الضابط طابور الدفع (الكاشير) مُزيحًا أغراض المتسوقين الآخرين بطريقة غير لائقة وتجاوزهم من دون استئذان.

وغرّد الصحفي الكويتي تيسير الرشيدان “المحترم وزير الداخلية والدفاع، ضابط بنجمة واحدة يتعدى على المتسوقين بسوق رامز ويُرهبهم، في دولة العدل والأمان”.

المحترم وزير الداخلية والدفاع

👮🏻‍♂️

ضابط بنجمة واحدة يتعدى على المتسوقين بسوق رامز ويرهبهم

في دولة العدل والأمـان pic.twitter.com/Iaqcx5TqHL — تيسير الرشيدان (@tayseerrashedan) September 2, 2022

ورأى مغردون أن المشهد يعكس استغلال هذا العسكري للسلطة ببذلته التابعة للقوات الخاصة، حسب وصفهم.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في تغريدة عبر تويتر، اليوم السبت، توقيف أحد منتسبي الوزارة عقب ظهوره في مقطع مصوّر يتصرف بشكل غير لائق مع عاملين ومرتادي أحد مراكز التسوق، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إن “قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري (القوات الخاصة) استخدم القوة مع أشخاص بأحد مراكز التسوق”.

الإعلام الأمني : تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري ( القوات الخاصة ) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص باحد مراكز التسوق، حيث اتضح انه من منتسبي الوزارة ، وجاري احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه . pic.twitter.com/agBxqDuhjj — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 2, 2022

وأضافت الداخلية “حيث اتضح أنه من منتسبي الوزارة، وجارٍ إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وزارة الداخلية: جار اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ضابط في القوات الخاصة يستخدم القوة ضد الأشخاص في أحد الأسواق المركزية. pic.twitter.com/0V37wXOU35 — المجلس (@Almajlliss) September 2, 2022

وصلني الفيديو قبل شوي، وقبل لا أعلّق قلت لازم أدخل حساب وزارة الداخلية وأشوف إذا كان في رد عالموضوع أو تعليق، وما خاب ظني 👍🏻 "وتؤكد الوزارة أن لا أحد فوق القانون." شكراً، ونتمنى حقاً معاقبته.. الرسالة لازم توصل إن محد أحسن من أحد ولابد من احترام الناس! https://t.co/tU7fxi0ZhW — أسرار زكريا الأنصاري (@Asrari) September 2, 2022

لابد ان تعي الداخلية ان اسلوب المواطن ينم عن احترام شديد للزي العسكري ومن الواضح ان الضابط لايحترم المؤسسة التي يعمل بها فينبغي على وزارة الداخلية تقديم اعتذار رسمي للمواطن الذي تماسك نفسه واعصابه امام وقاحة هذا الضابط الذي بالتأكيد يخالف تطلعات ومبادئ وزارة الداخلية !#سوق_رامز pic.twitter.com/hbkW23heLc — محمد العجمي (@Prom_87) September 2, 2022

ودعا ناشطون إلى ضرورة محاكمة هذا العسكري وفصله واتخاذ أشد العقوبات بحقه، وفق تعبيرهم.

#وزير_الداخليه

اذا كان من يمثل الداخليه بتلك الأخلاق فعلى الدنيا السلام

معقوله هالتصرف pic.twitter.com/HKKyCSUHdy — كابتن عصام إبراهيم المذن (@CAPTENISAM46kwt) September 2, 2022

الى وزارة الداخليه ..

نظراً الى رتبة هذا الشخص وهي ملازم ويتصرف بتكبر ويستغل رتبته لتخويف الناس ماذا لو اصبح ( عقيد – عميد – لواء ) مسؤول في الوزاره؟ الحل الوحيد تسريح من الوزاره وعدم قبول رجعته نهائياً في اي جهه عسكريه — وهاب المطيري (@A229_) September 2, 2022

رغم انها حاله فرديه الا انه يجب ان ينال جزاءه العادل ويعاقب على فعلته — مبارك الوقيان (@M_Alwoqain) September 2, 2022