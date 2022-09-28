منوعات|إسرائيل

“البرص المصري يغزو إسرائيل” ومخاوف تل أبيب تثير موجة سخرية عبر المنصات

الوزغ أو البرص المصري (شترستوك)
28/9/2022-|آخر تحديث: 28/9/202212:59 PM (مكة المكرمة)

أثارت تقارير إخبارية إسرائيلية سخرية وتفاعلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر تحذيرها من انتشار حيوان الوزغ المصري (البرص) وخطره على النظام البيئي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن سلطة الطبيعة والمتنزهات في تل أبيب مناشدتها لسكان منطقة وادي عربة (جنوب) المساعدة في تحديد مكان الوزغ المصري، قائلة إنه يشكل “خطرًا على النظام البيئي”.

وقالت سلطة الطبيعة والمتنزهات “البرص المصري يغزو إسرائيل” وفق ما نقلته الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ بجامعة تل أبيب قوله إن “البرص المصري” يشكل خطرًا على النظام البيئي في إسرائيل نظرًا “لقدرته على أكل أي شيء أصغر منه، وقضائه على الأنواع المحلية من الأبراص”.

موجة سخرية على المنصات

وأثارت التحذيرات والتقارير الإخبارية الإسرائيلية عن البرص المصري موجة سخرية على منصات التواصل العربية عبر وسم (#البرص_المصري).

وأشادت التعليقات الساخرة بتحقيق “البرص المصري” الإنجاز الذي عجز عنه آخرون “بغزو” إسرائيل، وكتب أحدهم “كل الدعم للأبراص”، وغرّد آخر “أتعهد بعدم ضرب أي برص بعد اليوم”، وطالب ثالث بتكريم “الأبراص”.

وتقول الموسوعة البريطانية (بريتانيكا) إن عائلة الوزغ تضم أكثر من ألف نوع. وتتراوح أطوال معظم أنواع البرص من 3 سنتيمترات إلى 15 سنتيمترًا.

ويتغذى البرص بشكل أساسي على الحشرات، ويوجد في البيئة بشكل طبيعي، وتعيش بعض أنواعه في المنازل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل