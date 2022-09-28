“البرص المصري يغزو إسرائيل” ومخاوف تل أبيب تثير موجة سخرية عبر المنصات

أثارت تقارير إخبارية إسرائيلية سخرية وتفاعلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر تحذيرها من انتشار حيوان الوزغ المصري (البرص) وخطره على النظام البيئي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن سلطة الطبيعة والمتنزهات في تل أبيب مناشدتها لسكان منطقة وادي عربة (جنوب) المساعدة في تحديد مكان الوزغ المصري، قائلة إنه يشكل “خطرًا على النظام البيئي”.

Egyptian gecko threatens Israel's Arava region ecosystemhttps://t.co/R9gNoFhX1L (Photo: Simon Jamison) pic.twitter.com/VhSEC9ALfo — Ynetnews (@ynetnews) September 20, 2022

وقالت سلطة الطبيعة والمتنزهات “البرص المصري يغزو إسرائيل” وفق ما نقلته الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ بجامعة تل أبيب قوله إن “البرص المصري” يشكل خطرًا على النظام البيئي في إسرائيل نظرًا “لقدرته على أكل أي شيء أصغر منه، وقضائه على الأنواع المحلية من الأبراص”.

البرص المصري شق السما و ضرب و كتب أعظم ملحمة pic.twitter.com/elussHMKDj — Abraham.. (@abraham_salma) September 27, 2022

موجة سخرية على المنصات

وأثارت التحذيرات والتقارير الإخبارية الإسرائيلية عن البرص المصري موجة سخرية على منصات التواصل العربية عبر وسم (#البرص_المصري).

وأشادت التعليقات الساخرة بتحقيق “البرص المصري” الإنجاز الذي عجز عنه آخرون “بغزو” إسرائيل، وكتب أحدهم “كل الدعم للأبراص”، وغرّد آخر “أتعهد بعدم ضرب أي برص بعد اليوم”، وطالب ثالث بتكريم “الأبراص”.

وتقول الموسوعة البريطانية (بريتانيكا) إن عائلة الوزغ تضم أكثر من ألف نوع. وتتراوح أطوال معظم أنواع البرص من 3 سنتيمترات إلى 15 سنتيمترًا.

ويتغذى البرص بشكل أساسي على الحشرات، ويوجد في البيئة بشكل طبيعي، وتعيش بعض أنواعه في المنازل.

صحيفة إسرائيلية : " البرص المصري يغزو إسرائيل.. ويهدد المحاصيل الزراعية " ومغردون يعلقون بسخرية ،، أحدهم تعهد بأنه لن يضرب البرص بعد اليوم بالشبشب وآخر دعا إلى تكريم البرص وآخر كتب :" مايجيبها غير أبراصها " 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/pnYtQLY6mI — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) September 27, 2022

البرص يعمل الي هو عايزو والي عنده مع معزه يربطها😂😂 pic.twitter.com/miVjUuNEin — عروس النيل2 🇪🇬💪🇱🇾🇸🇦🇦🇪✌️ (@shiren42) September 27, 2022

انتوا فاكرين ان #البرص_المصري ده اخر المطاف. و غلاوتكوا دول زي عسكري الشطرنج. لسه حندخل عليكوا بعدها بالفيل و الصرصار اللي بيطير و شويه عرس كده علي ابوه. ليله ابوكوا مهببه 😂 #إسرائيل pic.twitter.com/nPiCwmgG4v — Khaled Elkaramany (@Karamanov77) September 27, 2022