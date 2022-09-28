استغل مهاراته وصار محاميا.. حسام السدودي يتحدى إعاقته في محاكم غزة (فيديو)

يتحدى الفلسطيني حسام السدودي الإعاقة كل يوم خلال عمله محاميًا في محاكم قطاع غزة المحاصر.

ويروي حسام للجزيرة مباشر كيف أنه قرر منذ البداية استغلال مهاراته الكلامية في توجيه دفة مساره المهني صوب مهنة المحاماة، متحديًا الإعاقة التي يعيش فيها جسده.

ويقول حسام من على كرسيه المتحرك في مبنى قصر العدل بغزة، إنه يواجه صعوبات جمة خلال مسيرة عمله، كون المباني الحكومية والمحاكم في القطاع غير ممهدة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال السدودي إنه تواصل مع المسؤولين في القطاع منذ أن كان طالبًا في كلية الحقوق، لمطالبتهم بتهيئة المباني في القطاع والمحاكم لتتناسب مع الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة.

وأضاف أن ذلك انعكس إيجابًا في المبنى الجديد لقصر العدل في قطاع غزة، على حد قوله.