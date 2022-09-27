بإرادة حديدية.. ليبي كفيف يطوّع حواسه الـ3 ويصبح خبيرا بارزا في إصلاح السيارات (شاهد)

بإرادة حديدية، تغلّب الليبي عبد الرحمن جريرة على إعاقته البصرية، وأصبح خبيرًا في إصلاح السيارات من خلال استخدامه لحواسه الأخرى.

وفقد عبد الرحمن بصره قبل 20 عامًا إثر مرض خطير أصاب عينيه، لكنه سعى واجتهد حتى أصبح ميكانيكي سيارات وأسس ورشة متنقلة لإصلاحها.

وحول كيفية نجاحه بتلك المهنة الصعبة قال عبد الرحمن للجزيرة مباشر “بحسب الخبرة عن طريق الشم أو اللمس أو السمع أستطيع أن أعرف الأعطال، ومعي الأجهزة الحديثة والحمد لله”، وأضاف “واجهتني صعوبات في هذا المجال لكنني تمكنت من تجاوز المراحل الصعبة بفضل الله”.

ويجتهد عبد الرحمن في عمله الشاق كي يوفر مصدر دخل لإعالة أسرته، وقد لاقى مشروعه تفاعلًا كبيرًا من الزبائن وهو يتمنى تطويره مستقبلًا.

يقول “أتمنى أن يكون عندي مركز صيانة كبير ومتكامل أشغّل فيه أقاربي وإخوتي وكل من يريد مزاولة مهنة الميكانيكا”.