داعية مسلم وقسيس يلعبان التنس وتفاعل لافت في مصر مع المشهد الفريد (فيديو)

حقق مقطع فيديو مدته 24 ثانية فقط لداعية مسلم وقسيس في مصر يلعبان تنس الطاولة (بينج بونج)، تفاعلًا لافتًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة الأب دوماديوس الراهب على فيسبوك، اللقطات التي تجمعه بصديقه “الداعية المعاصر” أحمد صابر، مصحوبة بتعليق “الكورة مش غالب ومغلوب، لكن حب يغمر القلوب، وسعادة تدوم وسط الكروب”.

وظهر في مقطع فيديو رجلا الدين المسلم والمسيحي برداءيهما الدينيين المعروفين، وهما يلعبان كرة المضرب الشهيرة، حيث أطل الداعية برداء أبيض وعمامة في حين ظهر القس بالزي الأسود.

وحقق مقطع الفيديو آلاف التفاعلات منذ نشره قبل يومين فقط، وأشاد كثيرون بالمشهد المبهج الذي اعتبروه تجسيدًا حيًّا لقيم التعايش والمواطنة والمحبة في مصر، وطالبوا بالإكثار من هذه اللفتات الإيجابية لتقف في وجه الفتن والفرقة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يظهر فيها الصديقان معًا بهذا الشكل، فقبل عامين تقريبًا انتشر مقطع فيديو لهما تفاعل معه الآلاف أيضًا، وهما يلعبان رياضة (البولينج) في إحدى القاعات.