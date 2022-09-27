طبعت سيرتها الذاتية على كعكة وأهدتها إلى شركة لنيل وظيفة.. هل نجحت حيلتها؟ (شاهد)

أقدمت كارلي بافليناك بلاكبيرن من ولاية كارولينا الشمالية على حيلة طريفة للحصول على وظيفة حيث طبعت سيرتها الذاتية على قالب حلوى وأرسلتها إلى مقر شركة (نايكي) الرئيسي بولاية أوريغون.

ونشرت كارلي (27 عامًا) تفاصيل ما حدث في منشور على موقع التوظيف (Linkedin) أوضحت فيه أن الكعكة أرسلت في نفس اليوم الذي كانت تحتفل فيه شركة نايكي بيوم (جاست دو إت) الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكتبت كارلي في منشورها الذي حظي بتفاعل واسع “إنهم لا يحتاجون حاليًّا إلى موظفين إضافيين في هذا الفريق، لكنني أردت أن أجد طريقة ما كي أوصل إلى الفريق من أكون، ولا توجد طريقة أفضل من إرسال كعكة إلى حفلة كبيرة”.

وكانت كارلي قد سُرّحت من العمل مؤخرًا، مما أدى إلى اهتمامها بالعمل لدى شركة نايكي، وقالت إن الفكرة جاءتها بعد تفكير مطول حيث أرادت القيام بشيء جديد ومبتكر.

وأوضحت لبرنامج تلفزيوني أنها على اتصال الآن بشخص ما في شركة نايكي ولديها بعض الاجتماعات القادمة في إطار بحثها عن وظيفة.

وقالت لمواقع أمريكية إنه بعد تقديمها للكعكة، تواصلت معها مجموعة من الشركات الأخرى وأنها تحاول الآن معرفة المكان الأنسب بالنسبة لها.