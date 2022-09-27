إصابة 3 وفقدان 2 إثر انهيار أرضي مفاجئ في غواتيمالا (فيديو)

فُقد شخصان على الأقل وأصيب 3 إثر هبوط أرضي مفاجئ في غواتيمالا يوم الأحد.

وسقط المصابون الثلاثة في حفرة يبلغ عمقها نحو 15 مترًا وهم داخل سيارتهم، وتم إنقاذهم بعد ساعات من قِبل خدمات الطوارئ.

وتبحث فرق الإنقاذ عن الشخصين المفقودين، دون ورود تفاصيل جديدة عنهم.

وقالت السلطات إن شخصين مفقودين -امرأة وابنتها- كانا يتنقلان في سيارة عندما حدث الانهيار.

سقطوا في حفرة.. إصابة 3 أشخاص وفقدان شخصين إثر انهيار أرضي في #غواتيمالا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Xq5NhYy43f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2022

وتُعد الانهيارات الأرضية أمرًا شائعًا في غواتيمالا، وتحدث دون سابق إنذار.

وتوفي ما لا يقل عن 44 في غواتيمالا هذا العام، خلال موسم الأمطار الذي يبدأ عادة في مايو/أيار وينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي 2007، ابتلع أكبر هبوط أرضي بالبلاد منازل وشاحنة، وتسبب في مصرع 3 عندما انحسرت الأرض فجأة.