قطر.. ممر شرفي تكريمًا لعامل أوغندي ألقى خطبة بليغة حين تأخر إمام المسجد (فيديو)

حظي عامل أوغندي يعمل بمحطة وقود في قطر بتكريم مجتمعي واحتفاء واسع، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يخطب في صلاة الجمعة بأحد مساجد قطر، عندما تأخر الإمام.

وظهر العامل عبد الرحمن عبد الرشيد في المقطع المتداول وهو يلقي “خطبة عصماء” باللغة العربية ارتجلها من دون النظر في شيء مكتوب، فحظي بإشادة واسعة لفصاحته وحفظه لآيات من القرآن الكريم.

وكرّم مركز أجيال التربوي في قطر، عبد الرشيد، واستقبله بممر شرفي وسط تصفيق أطفال المركز الذين ألقوا عليه الورود، وسط حفاوة بالغة وسعادة ظهرت على وجهه. وقال أحد العاملين في المركز “الإنسان ليس بطوله وبوزنه ولا بعمره ولا بالمكان الذي يعمل فيه، نقيّم الإنسان بأخلاقه بعمله وبعلمه”.

الذي ظهر في مقطع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي خطيبا في إحدى مساجد قطر بلسان عربي مبين، مسجلا إعجاب وثناء المتابعين.. يتبع 2️⃣ pic.twitter.com/Fmx9cccC6V — مركز أجيال التربوي (@Ajialqtr) September 24, 2022

وعلّق المركز على فيديو تكريم العامل الأوغندي بالقول “في إطار تعزيز السلوك القويم والقيم الإسلامية السمحة، قامت المشاركات بالبرنامج بتكريم عامل محطة الوقود الأوغندي الذي ظهر في مقطع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي خطيبًا في أحد مساجد قطر بلسان عربي مبين مسجلًا إعجاب وثناء المتابعين”.

وفي مقاطع فيديو على حسابه على منصة (تيك توك) عرض عبد الرشيد الهدايا والرسائل التي وصلت إليه وعلق عليها قائلًا “شكرًا على وضع الابتسامة على وجهي”، وحملت الهدايا بطاقات شكرته على ما قام به ودعوات كثيرة له.

وفي مقطع فيديو آخر ظهر وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب وأرفقه بتعليق: “شكرًا على الحب”.