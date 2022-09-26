فيديو لسائق متهور يغزو المنصات.. إحالة قائد سيارة “تحت تأثير مخدر” إلى القضاء في مصر

قرر النائب العام المصري إحالة المتهم بقيادة سيارة تحت تأثير مخدر الذي بث الذعر على طريق السويس، إلى محكمة الجنايات.

وأفاد بيان للنيابة العامة المصرية بإحالة موظف بإحدى الجامعات (47 سنة) إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي “جواهر مخدرة” في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز، بطريق القاهرة السويس.

وجاء في البيان أن النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي، سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز، مما عرَّض حياة الناس للخطر.

وأضاف البيان “ثبت بتقرير المعمل الكيماوي احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود”.

وأمرت النيابة بنسخ صورة من القضية تُخصص لما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب إيقافه مما أحدث إصابته.

الشاب المستهتر بـ #طريق_السويس

بعد ان تمكن مواطنين عاديين بالامساك به

وسيارة الشرطه كانت من خلفة تتفرج على الشو ال عامله عالطريق pic.twitter.com/gzcoZDdFvM — 🎀samaحرة فى زمن العبيد✪⁦🎀 (@Samalovers) September 24, 2022

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على شخص كان يقود سيارته بتهور معرضًا حياة المواطنين للخطر، ويمنع السائقين من المرور، على طريق القاهرة السويس، مما تسبب في تعطيل حركة المرور.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، السائق الذي كان يقود سيارة خاصة بشكل جنوني على طريق السويس، حيث فتح باب السيارة الأمامي وأخرج قدمه منها، مما دفع أحد السائقين إلى صدم سيارة المتهوّر من الخلف.