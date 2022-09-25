مصري يفوز بجائزة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم (فيديو)

حقق القارئ المصري بلال السنهوري -خريج كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر- المركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم الفرع الأول، متفوقًا على منافسيه من 111 دولة.

وجاء فوز السنهوري بالفرع الأول من المسابقة لحفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات الـ7 المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”.

وقدّمت جامعة الأزهر التهنئة للطالب السنهوري ولأسرة كلية القرآن الكريم بطنطا، مشيدة بحسن أدائه في المسابقة.

بلال السنهوري.. طالب بكلية القرآن الكريم في طنطا يحصد المركز الأول بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم pic.twitter.com/xrBzLcjvWt — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 24, 2022

يُذكر أن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره هي مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم، انطلقت عام 1399هـ.

وتنظم المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيها آلاف المتسابقين من دول العالم الإسلامي والجمعيات والمنظمات الإسلامية، وتقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتستمر 5 أيام.

وتوجَّه الدعوات إلى الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الشؤون الإسلامية أو ما يقوم مقامها في الدول الإسلامية، ويحق لكل دولة وُجهت إليها الدعوة التقدم بمرشحين فقط في 3 فروع، ولجهات ومنظمات في دول الأقليات الإسلامية، ويحق لكل جهة وُجهت إليها الدعوة ترشيح متسابق واحد فقط من الدولة.

وتضم المسابقة 4 فروع، الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملًا.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الثالث: حفظ 15 جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وهذا الفرع خاص بمرشحي دول الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية.